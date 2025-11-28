Паспаљ угасио наду навијача Партизана

Извор:
Мондо.рс
28.11.2025
19:36
Коментари:0
Оставка Жељка Обрадовића је главна спортска вијест у Европи, а навијачи Партизана се и даље надају да би најтрофејнији европски тренер могао да се предомисли и продужи други мандат у Хумској. То ће се знати након састанка који је заказан за суботу у 11h, али легендарни ас Жарко Паспаљ сматра да неће бити лијепих вијести за црно-бијеле.
Паспаља је ова нагла одлука Обрадовића затекла као и остатак кошаркашке јавности и сматра да упркос лошим резултатима његов учинак у Партизану не може да се мјери само по том параметру...
Кошарка
Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку
"Вјероватно то нико није очекивао. Могу само да претпоставим колико му је било тешко кад се одлучио на такву одлуку. Преузео је велику одговорност за ових пет година, исто што је преузео велику одговорност са подношењем оставке. Конфузно свакако, о овоме смо могли да причамо када дође лето и има више простора и могућности. Није се десило, десило се сад. Подношење оставке Жељка не може да се гледа у контексту лоших резултата, него о Жељку треба да се прича и говори о свему што је дао Партизану о томе шта је дао Партизану, од момента доласка, од жеље навијача да буду саставни део Партизана и Жељка Обрадовића заједно. То морамо да гледамо из тог угла, сви имају своју одговорност, али велика је одговорност на избору тих играча, то је играло велику улогу и свакако повреда Карлика", рекао је Паспаљ за "Зона press" пре него што је Обрадовић сео за преговарачки сто са управом у петак.
Кошарка
Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!
Повреда најбољег играча Карлика Џонса је пореметила све планове црно-бијелих, а легендарни кошаркаш сматра да одговорност није само на Жељку. За њега је несхватљиво да Џонс није добио праву алтернативу у љетњем прелазном року.
"Нећу да кажем да ли неко очекује или не очекује да играчи могу да се повреде , али да ти немаш адекватну замјену на старту сезоне и да све вријеме јуриш центра, а да ниси ни помислио да најважнији играч може да се повреди, мислим да је ту направљена велика грешка. Жељко је то преузео на себе, сви желимо да гледамо Партизан како добија, ових година смо имали прилику да гледамо Партизан који игра сјајно и лошије. С једне стране оставка је неочекивана, а с друге стране је објективна", рекао је.
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму