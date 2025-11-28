Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!

Tanjug / AP

Како МОНДО сазнаје, нови спортски директор - генерални менаџер како се та функција зове у САД - биће некадашњи капитен Партизана Новица Величковић. Очекује се да љубимац Партизанових навијача у врло кратком року добије нову функцију у клубу и започне нову еру - као први сарадник тренера и човек од кључног значаја за формирање тима.

Надају се у Партизану да ће Жељко Обрадовић пристати да реконструише постојећи тим и настави сезону, а у том случају би сарађивао са Величковићем који би био задужен за "попуњавање" играчког кадра и довођење кошаркаша. Партизан би у случају Обрадовићевог останка изашао на тржиште и покушао доселекцијом да комплетира тим тако да се у сезони која траје испуне сви раније постављени циљеви.

Подсјећамо, Новица Величковић се прије неколико мјесеци вратио у клуб чији га навијачи обожавају, а тада је Партизан саопштио да ће легендарни капитен радити са млађим категоријама. Због промјена које се дешавају у црно-бијелом табору ових дана Величковић ће бити прекомандован на мјесто спортског директора.