Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!

Извор:

Мондо.рс

28.11.2025

17:09

Изненађење за навијаче: Директор Партизана легенда клуба!
Кошаркашки клуб Партизан саопштио је да мјесто спортског директора клуба напушта Зоран Савић, који је ту функцију обављао готово пет година, чак од марта 2021. године. И док у црно-бијелом табору и даље трају преговори са Жељком Обрадовићем око његовог останка на клупи, чак и по условима које сам одреди, Партизан завршава још један велики посао.

Како МОНДО сазнаје, нови спортски директор - генерални менаџер како се та функција зове у САД - биће некадашњи капитен Партизана Новица Величковић. Очекује се да љубимац Партизанових навијача у врло кратком року добије нову функцију у клубу и започне нову еру - као први сарадник тренера и човек од кључног значаја за формирање тима.

Надају се у Партизану да ће Жељко Обрадовић пристати да реконструише постојећи тим и настави сезону, а у том случају би сарађивао са Величковићем који би био задужен за "попуњавање" играчког кадра и довођење кошаркаша. Партизан би у случају Обрадовићевог останка изашао на тржиште и покушао доселекцијом да комплетира тим тако да се у сезони која траје испуне сви раније постављени циљеви.

Подсјећамо, Новица Величковић се прије неколико мјесеци вратио у клуб чији га навијачи обожавају, а тада је Партизан саопштио да ће легендарни капитен радити са млађим категоријама. Због промјена које се дешавају у црно-бијелом табору ових дана Величковић ће бити прекомандован на мјесто спортског директора.

