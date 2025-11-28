Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

Извор:
Жељко Обрадовић одбио је да повуче оставку. То су најновије информације са састанка који је одржан у Београду између њега, предсједника клуба Остоје Мијаиловића и челника Извршног одбора. Зашто? Наводно је проблем због играча и односа играча према њему. Коначна одлука неће бити донијета прије суботе.
"Највећа препрека за повратак Жељка на клупу јесте чињеница и његово мишљење да неколицина играча има проблем са њим, да не одговарају на његове захтјеве и игноришу их. У таквим условима не може да настави вођење екипе", преноси "Спортал".
Како пише Спортал, трофејни тренер (за сада) није пристао да се врати на клупу. Као главни разлог навео је да постоји велико неслагање са неколицином играча, до којих више не може да допре, и да је тај проблем једноставно непремостив. За сада ништа није званично. Оно што је свима јасно јесте да очигледно постоји неразумијевање и проблем Жељка и неколицине играча, махом странаца. Управа на челу са Остојом Мијаиловићем је Жељку чак понудила да замијени и читав тим ако треба, само да остане на клупи.
Ипак, тешко је веровати да би такав ролекостер за тимом могао да се догоди на прагу децембра, прије свега због логистичких разлога. Ако Жељко одабере да остане, мораће да нађе начин да преокрене моментум и ријеши проблем са неколицином кошаркаша, или да једноставно да шансу младим играчима и доведе једно или два појачања у јануару. Проблем је што је тржиште изузетно оскудно, а они играчи који би можда и задовољили критеријуме квалитета су једноставно - прескупи, па их је малтене немогуће довести. Како сада изгледају ствари, ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ЈЕ ДОСТА БЛИЖИ ОДЛАСКУ ИЗ КЛУБА НЕГО ОСТАНКУ НА КЛУПИ.
