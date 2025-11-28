Logo
Large banner

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

Извор:

Спортал

28.11.2025

15:42

Коментари:

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Жељко Обрадовић одбио је да повуче оставку. То су најновије информације са састанка који је одржан у Београду између њега, предсједника клуба Остоје Мијаиловића и челника Извршног одбора. Зашто? Наводно је проблем због играча и односа играча према њему. Коначна одлука неће бити донијета прије суботе.

"Највећа препрека за повратак Жељка на клупу јесте чињеница и његово мишљење да неколицина играча има проблем са њим, да не одговарају на његове захтјеве и игноришу их. У таквим условима не може да настави вођење екипе", преноси "Спортал".

Како пише Спортал, трофејни тренер (за сада) није пристао да се врати на клупу. Као главни разлог навео је да постоји велико неслагање са неколицином играча, до којих више не може да допре, и да је тај проблем једноставно непремостив. За сада ништа није званично. Оно што је свима јасно јесте да очигледно постоји неразумијевање и проблем Жељка и неколицине играча, махом странаца. Управа на челу са Остојом Мијаиловићем је Жељку чак понудила да замијени и читав тим ако треба, само да остане на клупи.

Ипак, тешко је веровати да би такав ролекостер за тимом могао да се догоди на прагу децембра, прије свега због логистичких разлога. Ако Жељко одабере да остане, мораће да нађе начин да преокрене моментум и ријеши проблем са неколицином кошаркаша, или да једноставно да шансу младим играчима и доведе једно или два појачања у јануару. Проблем је што је тржиште изузетно оскудно, а они играчи који би можда и задовољили критеријуме квалитета су једноставно - прескупи, па их је малтене немогуће довести. Како сада изгледају ствари, ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ЈЕ ДОСТА БЛИЖИ ОДЛАСКУ ИЗ КЛУБА НЕГО ОСТАНКУ НА КЛУПИ.

Подијели:

Тагови:

Жељко Обрадовић

КК Партизан

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србија спремна за БиХ, Мицић није добио дозволу да игра

Кошарка

Србија спремна за БиХ, Мицић није добио дозволу да игра

1 д

0
Жељко Обрадовић дочекан на аеродрому од стране навијача Партизана

Кошарка

Евролига се огласила због дочека Жељка Обрадовића

1 д

0
Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске

Кошарка

Србија губила 23 разлике, али стигла до побједе против Швајцарске

1 д

0
Турска славила против БиХ са 22 разлике

Кошарка

Турска славила против БиХ са 22 разлике

1 д

0

Више из рубрике

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Кошарка

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

20 ч

0
Хезоња послао поруку Србима, Хрвати га жестоко напали

Кошарка

Хезоња послао поруку Србима, Хрвати га жестоко напали

21 ч

1
Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

Кошарка

Ово је кћерка Жељка Обрадовића: Има занимљив хоби

1 д

0
Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

Кошарка

Погинуо млади кошаркаш, убио га обруч приликом закуцавања

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је најчешће српско презиме, има посебно значење

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner