Хезоња послао поруку Србима, Хрвати га жестоко напали

Извор:

АТВ

28.11.2025

14:17

Након високог пораза од Панатинаикоса у Евролиги, тренер Партизана Жељко Обрадовић поднио је неопозиву оставку.

Али онда се ипак догодило то да је Управни одбор клуба одлучио да оставку одбије.

fond pio rs

Друштво

Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат

Убрзо је из Атине стигла вијест да је Обрадовић на лету за Београд, што је за навијаче Партизана био сигнал за масовни долазак на аеродром.

“Жељко, остани“, викали су на аеродрому “Никола Тесла“, гдје је Обрадовић покушавао потиснути емоције и пробити се до аутомобила.

А када је отишао, навијачи су још неко вријеме били на аеродрому, палили бакље и пјевали му пјесме.

Хиљаде навијача чекале су Жељка Обрадовића, с транспарентима, трубама, шаловима… Пјевали су пјесме и захтијевали да тренер остане на клупи што је без сумње дирнуло и њега у срце.

У маси су се вијорили бројни транспаренти и натписи, а посебно се истакла његова фотографија са познатог тренутка из Арене, када је на тренерској табли, непосредно прије утакмице, симболично “потписао уговор” с навијачима.

Управо на тај призор одлучили су га подсјетити новим транспарентом на којем је писало: “Овај уговор си потписао с нама, не заборави".

Хезоњу због слике напали Хрвати

Овакав призор је привукао пажњу и Марија Хезоње, хрватског репрезентативца и кошаркаша Реал Мадрида, који је и раније говорио да су му црно-бијеле боје Партизана блиске срцу те да би једнога дана волио носити дрес београдског клуба.

илу-вакцинација-02112025

Здравље

Најзаразнији вирус на свијету поновно се шири Еропом

Хрватски репрезентативац је на свом Инстаграм профилу подијелио фотографију споменутог транспарента и тако додатно појачао утисак колико је Обрадовићев статус велики, не само међу навијачима Партизана него и међу играчима широм Европе.

Али због свега је добио и неугодне коментаре из Хрватске, то му нису заборавили а ова слика је то само још више подстакла.

“Зашто си се слизао с четницима”, само је један од коментара.

Обрадовић је у свом другом мандату у Партизану освојио двије титуле АБА лиге (2022./23, 2024./25.) и једну титулу првака Србије (2024./25.). Што се тиче укупне каријере, Обрадовић је и даље недодирљиви рекордер Евролиге. Освојио је девет наслова првака Европе као главни тренер, с Партизаном 1992, Хувентудом 1994, Реал Мадридом 199., Панатинаикосом 2000, 2002, 2007, 2009. и 2011. те с Фенербахчеом 2017. године.

Уз то има два освојена ФИБА Сапорт купа, 11 наслова грчког првака с Панатинаикосом, четири титуле турског првака с Фенербахчеом, седам грчких купова, три турска купа, три турска суперкупа и један италијански суперкуп, што укупно чини више од 40 трофеја у великој тренерској каријери.

Марио Хезоња

КК Партизан

Жељко Обрадовић

