Logo
Large banner

Најзаразнији вирус на свијету поновно се шири Европом

Извор:

Дневник.хр

28.11.2025

14:11

Коментари:

0
Најзаразнији вирус на свијету поновно се шири Европом
Фото: АТВ

Случајеви оспица порасли су за 47 посто у Европи и средњој Азији прошле године, због пада стопе вакцинације, наводи се у новом саопштењу Свјетске здравствене организације.

Упозорење стиже усред знакова да се оспице поновно шире глобално, при чему се постигнућа 21. вијека у смањењу инфекција и смртности почињу губити.

У 2024. години од оспица је у свијету умрло око 95.000 људи, углавном дјеце млађе од пет година. То је пад у односу на 780.000 смртних случајева из 2000. године, али СВО наводи да је свака смрт од болести која се може спријечити врло учинковитим и јефтиним вакцинама неприхватљива.

Данас се случајеви оспица поновно повећавају диљем свијета. Прошле године забиљежене су велике епидемије оспица у 59 земаља, готово три пута више него 2021. године.

Staša Košarac

БиХ

Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција

"Оспице су најзаразнији вирус на свијету и ови подаци поновно показују како ће искористити сваки простор у нашој колективној обрани", наведено је у саопштењу СЗО.

Организација истиче да све већи број људи одбија вакцинације. Оспице су толико заразне да здравствени стручњаци кажу како најмање 95 посто популације мора бити вакцинисано како би се вирус држао под контролом.

Више од 30 милиона дјеце прошле је године остало недовољно заштићено од оспица, већином у Африци и источном Медитерану.

СЗО упозорава да су оспице често прва болест која се поновно појављује када стопе вакцинације падну те да раст броја епидемија упућује на недостатке у здравственим системима и програмима имунизације широм свијета. Дјеца која преживе оспице изложена су већем ризику од озбиљних здравствених компликација попут упале плућа, сљепоће и енцефалитиса, који може узроковати отицање и оштећење мозга, пише Дневник.хр.

Подијели:

Таг:

вакцинација

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат

1 ч

0
mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

Здравље

Да ли постоји веза између зрачења мобилних и рака?

1 ч

0
Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

Свијет

Путин открио Орбану: Био бих веома срећан...

1 ч

0
Шта вам највише троши батерију на телефону

Наука и технологија

Шта вам највише троши батерију на телефону

1 ч

0

Више из рубрике

mobilni telefon, muškarac sa telefonom, korištenje telefona

Здравље

Да ли постоји веза између зрачења мобилних и рака?

1 ч

0
Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Здравље

Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

4 ч

0
Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

Здравље

Бесплатно тестирање на ХИВ на овим локацијама

5 ч

0
Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

Здравље

Како јутарња шетња смањује стрес и подиже имунитет?

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

15

27

Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner