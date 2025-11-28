Најзаразнији вирус на свијету поновно се шири Европом

Извор:
Дневник.хр
28.11.2025
14:11
Коментари:0
Случајеви оспица порасли су за 47 посто у Европи и средњој Азији прошле године, због пада стопе вакцинације, наводи се у новом саопштењу Свјетске здравствене организације.
Упозорење стиже усред знакова да се оспице поновно шире глобално, при чему се постигнућа 21. вијека у смањењу инфекција и смртности почињу губити.
У 2024. години од оспица је у свијету умрло око 95.000 људи, углавном дјеце млађе од пет година. То је пад у односу на 780.000 смртних случајева из 2000. године, али СВО наводи да је свака смрт од болести која се може спријечити врло учинковитим и јефтиним вакцинама неприхватљива.
Данас се случајеви оспица поновно повећавају диљем свијета. Прошле године забиљежене су велике епидемије оспица у 59 земаља, готово три пута више него 2021. године.
БиХ
Кошарац: "Тројка" из ФБиХ у одлучивању - власт, а пред микрофонима - опозиција
"Оспице су најзаразнији вирус на свијету и ови подаци поновно показују како ће искористити сваки простор у нашој колективној обрани", наведено је у саопштењу СЗО.
Организација истиче да све већи број људи одбија вакцинације. Оспице су толико заразне да здравствени стручњаци кажу како најмање 95 посто популације мора бити вакцинисано како би се вирус држао под контролом.
Више од 30 милиона дјеце прошле је године остало недовољно заштићено од оспица, већином у Африци и источном Медитерану.
СЗО упозорава да су оспице често прва болест која се поновно појављује када стопе вакцинације падну те да раст броја епидемија упућује на недостатке у здравственим системима и програмима имунизације широм свијета. Дјеца која преживе оспице изложена су већем ризику од озбиљних здравствених компликација попут упале плућа, сљепоће и енцефалитиса, који може узроковати отицање и оштећење мозга, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
15
43
15
42
15
31
15
28
15
27
Тренутно на програму