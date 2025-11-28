Ове године 12 новозаражених лица ХИВ-ом, забиљежен смртни случај

Извор:
У Републици Српској у овој години регистровано је 12 новозаражених лица ХИВ инфекцијом, што указује да се тренд новооткривених случајева и даље наставља.
"Посебно забрињава чињеница да све већи број обољелих долази љекару у одмаклој, терминалној фази болести, када су могућности лијечења ограничене. У овој години забиљежен је и смртни случај узрокован компликацијама АИДС-а, под надзором у Српској је 135 заражених лица", саопштено је из Универзитетског клиничког центра Републике Српске УКЦ поводом 1. децембра - Свјетског дана борбе против ХИВ/АИДС-а.
На глобалном нивоу прошле године забиљежено је око 1,3 милиона нових инфекција ХИВ-ом, а око 630.000 људи је преминуло.
Из УКЦ-а су позвани грађани да искористе прилику за тестирање, јер рани преглед и дијагноза значајно повећавају могућности за успјешно лијечење и спречавање ширења инфекција.
