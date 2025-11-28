Logo
Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

СРНА

28.11.2025

11:04

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против држављана Авганистана Исмаила Ганија и Фајсала Ахмадзаија због покушаја убиства више лица поријеклом из Азије.

Оптужени се терете да су 26. маја у вечерњим часовима са још два њима позната лица, која су у бјекству, дошли наоружани у Улицу каменолом у општини Илиџа, гдје је било више лица азијског поријекла.

Policija Srbija

Хроника

Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене

"Оружје су прекрили декама, а након што су им пришли извадили су пушке и пиштољ и почели пуцати на њих", саопштено је из сарајевског Кантоналног тужилаштва.

У саопштењу је наведено да су они том приликом испалили најмање 22 метка и ранили шест миграната, од којих су четворица задобила тешке повреде, а након тога су побјегли, али су брзо ухапшени.

Ротација-илустрација

Хроника

Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

За главни претрес предложено је саслушање 16 свједока, четири вјештака и извођење више од 100 материјалних доказа, а Кантонално тужилаштво је предложило и продужење притвора оптуженима.

Потврђена оптужница

Сарајево

покушај убиства

