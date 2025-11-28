Потврђена оптужница против двојице Авганистанаца због покушаја убиства

Извор:
СРНА
28.11.2025
11:04
Коментари:0
Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против држављана Авганистана Исмаила Ганија и Фајсала Ахмадзаија због покушаја убиства више лица поријеклом из Азије.
Оптужени се терете да су 26. маја у вечерњим часовима са још два њима позната лица, која су у бјекству, дошли наоружани у Улицу каменолом у општини Илиџа, гдје је било више лица азијског поријекла.
"Оружје су прекрили декама, а након што су им пришли извадили су пушке и пиштољ и почели пуцати на њих", саопштено је из сарајевског Кантоналног тужилаштва.
У саопштењу је наведено да су они том приликом испалили најмање 22 метка и ранили шест миграната, од којих су четворица задобила тешке повреде, а након тога су побјегли, али су брзо ухапшени.
За главни претрес предложено је саслушање 16 свједока, четири вјештака и извођење више од 100 материјалних доказа, а Кантонално тужилаштво је предложило и продужење притвора оптуженима.
