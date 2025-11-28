Logo
Предложен притвор осумњиченом за разбојништво у Калесији

Извор:

АТВ

28.11.2025

10:21

Фото: Unsplash

Тужилаштво ТК затражило је одређивање притвора за Велемира Гордељевића (52) из Осмака због сумње да је као члан криминалне групе починио разбојништво, разбојничку крађу и напао полицијске службенике приликом бјекства након пљачке златаре у Калесији.

Тројица маскираних разбојника су тог јутра везала власника златаре и украла златни и сребрени накит, а потом при бјегу пуцала на полицију. Гордељевић је био у бјекству до 26. новембра, када је лоциран и ухапшен на ширем подручју Калесије.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Ухапшен мушкарац који се доводи у везу са паљевином аутомобила градоначелника Мостара

Према наводима истраге, група је раније украденим аутомобилом дошла у град и имала унапријед подијељене улоге. Након пуцњаве са полицијом, разбојници су побјегли према Зворнику.

Полиција је накнадно у Јеловом Брду пронашла запаљени аутомобил којим су бјежали, као и тијело једног од осумњичених Матије Гордељевића. Потрага за још једном особом укљученом у пљачку и даље траје.

