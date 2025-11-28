Logo
Мајка тукла трудну кћерку (14): Од батина доживјела побачај

Извор:

Телеграф

28.11.2025

11:13

Фото: Pixabay

Незамислива трагедија догодила се у Менидију у Грчкој, када је 14-годишњу дјевојчицу из Албаније, која је била трудна, мајка толико брутално пребила да је доживјела побачај.

Дјевојчица је наводно у полицијску станицу отишла носећи фетус у кеси, преноси Прототхема.

До хорора је дошло у четвртак, 27. новембра, када је полиција добила позив о инциденту у породици.

Одмах су отишли на лице мјеста, гдје су ухапсили мајку (54) због насиља у породици и наношења тешких тјелесних повреда.

Како пишу медији, мајка је, из за сада непознатих разлога, брутално претукла своју малољетну и трудну кћерку због чега је дјевојчица имала побачај.

Према изворима из полиције, дјевојчица је узела потом фетус, ставила га у кесу и однијела у полицијску станицу. О њој сада брине Центар за социјални рад.

