Москва је добила главне параметре мировног плана за Украјину након што су га у Женеви разматрали представници Кијева, САД и Европе, о њима ће се разговарати сљедеће недјеље, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.
"Током преговора ће се утврдити ко треба да призна реално стање на терену између Русије и Украјине", истакао је портпарол.
Новинари су Пескова такође замолили да појасни изјаву руског предсједника Владимира Зеленског да ће непријатељства престати када се украјинске Оружане снаге повуку са територија које су окупирале. Питали су га да ли се то односи на Донбас или и на Запорожје и Херсонску област.
"Нећемо сада давати све детаље. Предсједник је на то позвао јуче. О свему томе ће се разговарати", нагласио је портпарол.
Москва не жели да разговара о украјинском рјешењу јавно, додао је Песков.
Он је такође истакао да ће Кремљ благовремено објавити датум доласка изасланика америчког предсједника Стива Виткофа у Москву.
Поред тога, Песков је оцијенио да Зеленски има проблем са легитимитетом, он не жели одржавање избора у Украјини и не поштује устав. Додао је, међутим, да сви имају жељу и склоност ка мирном рјешењу у Украјини.
Претходно, Путин је јуче након самита ОДКБ-а у Бишкеку рекао да ако се украјинске снаге повуку са територија које окупирају, онда ће Москва обуставити војна дејства. Ако се не повуку, то ће се постићи војним путем.
