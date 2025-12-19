Запослени у Палати Републике обрадовали најмлађе пацијенте на УКЦ-у

Извор:
СРНА
19.12.2025
10:07
Коментари:0
Запослени у Палати Републике Српске данас су, поводом Никољдана, обрадовали пакетићима најмлађе пацијенте Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске.
Пакетиће је уручила савјетник предсједника Републике Српске за међународне односе и сарадњу са грађанима Душица Ђуровић, која је рекла за Срну да су у духу солидарности и хуманости жељели да малишанима уљепшају предстојеће новогодишње и божићне празнике.
"Уз жеље за брз и успјешан опоравак, настојимо да се традиција даривања наших најмлађих хоспитализованих у УКЦ-у настави и у наредним годинама", рекла је Ђуровићева.
Српска православна црква прославља данас Светог Николу Чудотворца - Никољдан. Овом празнику посебно се радују дјеца, која уочи Светог Николе оставе чизмицу у коју се потајно остављају поклони.
Најновије
Најчитаније
11
09
11
08
10
59
10
53
10
36
Тренутно на програму