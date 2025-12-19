Logo
Large banner

Запослени у Палати Републике обрадовали најмлађе пацијенте на УКЦ-у

Извор:

СРНА

19.12.2025

10:07

Коментари:

0
Запослени у Палати Републике обрадовали најмлађе пацијенте на УКЦ-у

Запослени у Палати Републике Српске данас су, поводом Никољдана, обрадовали пакетићима најмлађе пацијенте Универзитетског клиничког центра (УКЦ) Републике Српске.

Пакетиће је уручила савјетник предсједника Републике Српске за међународне односе и сарадњу са грађанима Душица Ђуровић, која је рекла за Срну да су у духу солидарности и хуманости жељели да малишанима уљепшају предстојеће новогодишње и божићне празнике.

"Уз жеље за брз и успјешан опоравак, настојимо да се традиција даривања наших најмлађих хоспитализованих у УКЦ-у настави и у наредним годинама", рекла је Ђуровићева.

Никољдан-пакетићи
Никољдан-пакетићи

Српска православна црква прославља данас Светог Николу Чудотворца - Никољдан. Овом празнику посебно се радују дјеца, која уочи Светог Николе оставе чизмицу у коју се потајно остављају поклони.

Подијели:

Тагови:

paketići

Palata Republike

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Радови на мосту у Чесми

Бања Лука

Када ће коначно мост у Чесми бити завршен?

15 ч

0
Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

Бања Лука

Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса

15 ч

0
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

Бања Лука

Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење

15 ч

2
Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

Бања Лука

Додик о регулационим плановима у Бањалуци: Зависи од грађана

16 ч

15
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

09

Стравична несрећа у БиХ: Погинуо возач камиона

11

08

Додик честитао Никољдан

10

59

Одрадио је фантастичан посао за свој народ: Амерички новинар високо оцијенио заслуге Путина

10

53

По поријеклу Словенка, а у души Српкиња: "Бирала сам оно најчистије у мени"

10

36

Почела годишња конференција Владимира Путина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner