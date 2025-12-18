Када ће коначно мост у Чесми бити завршен?

Извор:
АТВ
18.12.2025
19:50
Коментари:0
Радови на мосту у бањалучком насељу Чесма улазе у завршну фазу, а паралелно се изводе радови на приступним саобраћајницама са обје стране ријеке Врбас.
Вриједност радова на мосту износи 6 милиона и 600 хиљада марака док је процијењена вриједност радова око милион и по марака.
Бања Лука
Непоштовање буџета: Бањалучки одборници о Нацрту ребаланса
"Са десне стране, на десној обали ријеке Врбас завршава се хабајући слој, биће коловозна конструкција у потпуности завршена, остаће још да се заврши саобраћајна сигнализација и дио ограде, након тога долазимо на лијеву обалу ријеке Врбаса и почињемо са израдом насипа, ивичњака и свих осталих припрема за асфалт", објаснио је Мирослав Јанковић, в.д. директора ''Путева Републике Српске''.
Иако је Град Бањалука требало да заврши асфалтирање саобраћајнице, Влада Српске, односно Предузеће Путеви тај дио посла преузели су на себе.
Да би се радови привели крају потребно је ријешити имовинско-правне односе.
"Прописана ширина, дужина саобраћајнице и свим осталим параметрима урађени у сладу са свим прописима што није случај са лијевом страном обале ријеке Врбас међутим Министарство саобраћаја и веза су у завршним преговорима око рјешавања имовинских односа и очекујемо да ће то бити завршено кроз 4-5 дана", каже Јанковић.
Бања Лука
Нови проблем у Бањалуци: И Чистоћа послала упозорење
"Након самог састанка са представницима Града констатовали смо да радимо по првом пројектном техничком рјешењу гдје се морају ријешити имовинско правни односи што је у току и као што је директор рекао у року од мјесец дана ће насеље Чесма имати готов и завршен пројекат", рекао је Срђан Јолић, шеф тима за реализацију изградње приступних путева за мост у Чесми.
Мјештани овог насеља истичу да се вишедеценијско чекање исплатило, те да ће нови мост значајно растеретити саобраћај у овом дијелу града.
"Исплатило се чекање, 50 година се причало, 20 година се обећавало, мјештани Чесме су стварно презадовољни овим мостом, одушевљење је велико. Ово ће стварно растеретити умногоме саобраћај тако да чекало се 50 година ово је огледало, слика и врата Чесме", каже мјештанин Јовица Грбић.
Република Српска
Опозиција и кандидатура Блануше: Хоће ли добити подршку?
Изградњом моста и приступних саобраћајница Чесма добија сигурнију и бржу везу са остатком Бањалуке. Уколико временске прилике дозволе, завршетак радова и пуштање моста у саобраћај очекује се 20. или 21. јануара.
Бања Лука
57 мин0
Бања Лука
1 ч0
Бања Лука
1 ч12
Бања Лука
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму