Огласила се сестра Ане Волш: Свијет се промијенио

Извор:
Блиц
18.12.2025
18:35
Коментари:0
Сестра Ане Волш је говорила данас, 18. децембра, на изрицању пресуде Брајану Волшу, којег је порота прогласила кривим за убиство Ане.
Она је, са сузама у очима, говорила о својој сестри истичући да никада неће бити заборављена.
Република Српска
Горан Селак објавио: СПС-у приступио Борис Ћосић
"Данас сам овдје да говорим у своје име и у име моје мајке. Желим да подијелим са вама како је губитак моје сестре заувијек промијенио наше животе. Наиме, губитак моје сестре Ане је промијенио наш свијет на начин на који никад нисмо могли ни да замислимо. Ана није била само моја сестра. Она је била особа уз коју сам одрасла, неко ко ме је познавао на начин на који ме нико други никада неће познавати", рекла је она па наставила да говори о борби са тугом која долази, надајући се сваког јутра да је све само један страшан сан.
"Најболнији дио овог губитка је сазнање да њена дјеца сада морају да одрастају без мајчине руке која их води. Пред њима је читав живот пун малих и великих прекретница гдје ће они осјетити њено одсуство. Овај губитак је разорио моју мајку. Код ње се развила тешка депресија и хронична исцрпљеност. Она носи терет губитка своје кћерке. Иако смо свјесни да ниједна пресуда не може да је врати, молимо Суд да узме у обзир трајни и дугорочни утицај који је овај губитак имао на нашу породицу, а нарочито на њену дјецу", навела је Анина сестра.
Она је изразила најдубљу захвалност истражитељима, канцеларији тужилаштва и свима који су неуморно радили на овом случају.
Друштво
Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље
"Ваша посвећеност у потрази за правдом за моју сестру пружила је мојој породици осјећај подршке током наших најтежих тренутака", рекла је Александра, сестра Ане Волш.
Подсјетимо, изрицање пресуде је било заказано за сриједу, међутим, одржано је данас.
Тужилац округа Норфок, Мајкл Мориси, рекао је новинарима испред суднице да су чули коментар сестре Ане Волш: “Правда је задовољена!”, те да се они у потпуности слажу са њеним коментаром.
Мориси је похвалио истражитеље због количине форензичких доказа које су прикупили.
"Нису оставили ниједан камен непреврнут. Ишли су од контејнера до депоније, па до сметлишта, до робних кућа, стоваришта и то само како би прикупили доказе који су били кључни у овом случају", рекао је он.
Хроника
Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку
Додао је да је ово први случај у којем је његова канцеларија добила пресуду за убиство првог степена без тијела жене.
"Не смијемо да занемаримо и чињеницу да је троје малишана остало без мајке", рекао је.
Судија, Дајен Френиере, рекла је пороти у петак да могу да изаберу између пресуде за убиство другог степена или за убиство првог степена, за коју се залагало тужилаштво, а која укључује предумишљај.
Осим за убиство првог степена, Волш се суочава и са додатним казнама, до 20 година затвора за обмањивање полиције, казном која се повећава због саме пресуде за убиство, као и додатне три године за одлагање Аниног тијела.
Како се може видјети на снимцима с изрицања пресуде, Брајан Волш и његов тим бранилаца стајали су пред судом током изрицања пресуде.
Волш је смирено саслушао пресуду, у лисицама и са оковима на ногама, прије него што је изведен из суднице.
Волш је током изрицања пресуде само климнуо главом. Није изустио ни ријеч, а није дјеловало ни као да је превише изненађен исходом.
Ана Волш (39), извршна директорка у области некретнина и мајка троје дјеце, нестала је 1. јануара 2023. године, након прославе Нове године у породичном дому са супругом Брајаном Волшом.
Свијет
Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач
Ана Волш је посљедњи пут виђена рано 1. јануара у породичној кући. Брајан Волш је полицији рекао да је Ана тог јутра отишла због наводних хитних обавеза у Вашингтон али истрага није нашла доказ да је икада напустила дом, користила Убер/Лyфт, авион или путовала тог дана.
Према подацима из истраге, Брајан је тек 4. јануара обавијестио њеног послодавца да Ана није дошла на посао, што је довело до пријаве њеног нестанка.
Истрага је током суђења показала да су након Аниног нестанка са њеног телефона слате поруке колегама и другим контактима. Ове поруке, према тужилаштву, нису биле уобичајене за Анин стил комуникације, нити је било потврде да их је она лично слала.
Током суђења у новембру, Брајан Волш је признао да је уклонио тијело супруге и да је лагао полицију, али се није изјаснио да је крив за њено убиство.
Његови адвокати тврдили су да се успаничио након што ју је открио мртву након новогодишњег окупљања. Тужиоци су тврдили да његови поступци указују на предумишљај.
Порота у Дедхему, Масачусетс, донијела је једногласну одлуку након само шест сати већања.
Тужиоци су се током суђења углавном ослањали на интернет претраге са Волшових уређаја.
Свијет
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу
Он је претраживао “како раскомадати тијело”, “најбољи начини за уклањање тијела”, “колико времена треба да тијело почне да смрди” и “најбољи алат за раскомадавање – ручна тестерица”.
Међу многобројним доказима које су тужиоци приказали пороти, како би доказали Брајанову кривицу, налазе се и фотографије.
На једној од фотографија, приказан је подрум њихове породичне куће, а на поду су видљиве крваве флеке.
Поротницима је приказана и фотографија Ане која лежи на тепиху који је, након Анине смрти, пронађен у контејнеру исјечен, али са траговима крви.
Тужиоци су пороти показали фотографију на којој се види Ана Волш како лежи на тепиху на поду у дневној соби у породичној кући. Она се на фотографији смије, а та фотографија заправо служи као доказ да се тај тепих уопште налазио у њиховој породичној кући.
Међу доказима који су изложени током суђења, налазе се и снимци надзорних камера које приказују Брајана Волша како купује алатке, укључујући тестеру, нож, чекић, рукавице и друге производе у “Ловс” продавници 1. јануара 2023. године, а укупна вриједност куповине била је 462 долара.
Вилијам Фастоу, човјек са којим је Ана Волш наводно била у вези пред нестанак, а који ју је и посљедњи видио живу, свједочио је на суђењу Брајану Волшу.Током уводних излагања и тужилаштво и одбрана изњели су да је Ана Волш имала аферу са агентом за некретнине по имену Вилијам Фастоу.
Друштво
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину
На питање да ли је крио своју везу са Аном, Фастоу је рекао:
"Нисам, не. Ани је било јако важно да, када Брајан сазна за везу, то чује директно од ње. Изразила је велику забринутост и мислим да је осјећала да би било нарушавање њеног интегритета да сазна на другачији начин", рекао је он, пише Блиц.
"Не смијемо да занемаримо и чињеницу да је троје малишана остало без мајке, рекао је.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму