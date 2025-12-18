Logo
Large banner

Горан Селак објавио: СПС-у приступио Бојан Ћосић

Извор:

АТВ

18.12.2025

18:12

Коментари:

1
Борис Ћосић приступио СПС-у
Фото: Фејсбук / Горан Селак

Предсједник СПС-а Горан Селак састао се са привредником Бојаном Ћосићем, који је данас званично приступио овој партији.

"Током разговора размијењена су мишљења о актуелним друштвено-економским изазовима, положају домаће привреде, као и о потреби јачања институционалне стабилности и развоја Републике Српске кроз одговорне и реалне политике", саопштено је из СПС-а.

65a0dde61e844 острог

Друштво

Дјевојка на Острогу пала у провалију, десило се чудо: Отац Предраг открио детаље

Селак је истакао да му је посебно значајно што СПС-у приступају људи који су се доказали у свом професионалном и породичном животу, те који својим радом и угледом представљају ослонац друштва.

"СПС окупља вриједне, честите и одговорне људе који желе да Република Српска напредује и да се развија. Бојан Ћосић је успјешан привредник, породичан човјек и искрени патриота, који је друштвено одговоран и посвећен раду. Управо такви људи дају снагу и кредибилитет нашој политици", поручио је Селак.

Он је нагласио да СПС биљежи континуиран раст, јер грађани, како је навео, препознају стабилност, одговорност и јасну визију будућности коју партија нуди.

belivukova kuca ritopek mup srbije

Хроника

Приказани снимци из куће страве: Детаљи са суђења Беливуку

"СПС није партија празних обећања, већ партија конкретних рјешења. Растемо јер окупљамо озбиљне и угледне људе, јер водимо рачуна о интересима народа и јер нудимо реалну и одговорну политику. СПС је партија народа и партија будућности Републике Српске", истакао је Селак.

Подијели:

Тагови:

Горан Селак

СПС

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

Свијет

Огласила се најпознатија овогодишња љубавница: Неко пребацио прекидач

2 ч

0
Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

Свијет

Америка увела санкције судијама Суда у Хагу

2 ч

0
Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

Друштво

Познати метеоролог открива какво вријеме ће бити за Нову годину

2 ч

0
Скупштина Града Бањалука

Бања Лука

Скупштина изгласала: Бањалука се задужује за мост и водовод

3 ч

0

Више из рубрике

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

Република Српска

Предложена забрана пушења у затвореним просторима

6 ч

3
Кошарац: Неприхватљива најава забране руског гаса

Република Српска

Кошарац: Неприхватљива најава забране руског гаса

6 ч

0
Додик: Војвода Алексић остаће упамћен као храбар и частан борац

Република Српска

Додик: Војвода Алексић остаће упамћен као храбар и частан борац

7 ч

11
Додик: Добри резултати одговорне политике власти не могу се нападати, опозициона представа за јавност

Република Српска

Додик: Добри резултати одговорне политике власти не могу се нападати, опозициона представа за јавност

7 ч

8
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

38

Најзгоднија бака у Србији распалила машту новом објавом

20

34

Ауто српског кошаркаша пропао кроз лифт: Четворо било у њему

20

30

Додик: Шта је Балкан без Срба, Србије и Српске?

20

05

Драма у Сарајеву: Гори стан на 9. спрату зграде

20

01

Едукативно предавање ''Славимо одговорно''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner