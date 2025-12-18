Горан Селак објавио: СПС-у приступио Бојан Ћосић

Извор:
Предсједник СПС-а Горан Селак састао се са привредником Бојаном Ћосићем, који је данас званично приступио овој партији.
"Током разговора размијењена су мишљења о актуелним друштвено-економским изазовима, положају домаће привреде, као и о потреби јачања институционалне стабилности и развоја Републике Српске кроз одговорне и реалне политике", саопштено је из СПС-а.
Селак је истакао да му је посебно значајно што СПС-у приступају људи који су се доказали у свом професионалном и породичном животу, те који својим радом и угледом представљају ослонац друштва.
"СПС окупља вриједне, честите и одговорне људе који желе да Република Српска напредује и да се развија. Бојан Ћосић је успјешан привредник, породичан човјек и искрени патриота, који је друштвено одговоран и посвећен раду. Управо такви људи дају снагу и кредибилитет нашој политици", поручио је Селак.
Он је нагласио да СПС биљежи континуиран раст, јер грађани, како је навео, препознају стабилност, одговорност и јасну визију будућности коју партија нуди.
"СПС није партија празних обећања, већ партија конкретних рјешења. Растемо јер окупљамо озбиљне и угледне људе, јер водимо рачуна о интересима народа и јер нудимо реалну и одговорну политику. СПС је партија народа и партија будућности Републике Српске", истакао је Селак.
