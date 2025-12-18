Кошарац: Неприхватљива најава забране руског гаса

Кошарац је изјавио Срни да не постоје гаранције да ће "платформа која се зове ЕУ" опстати до 2028. године, као и шта би то значило за снабдијевање гасом који тренутно стиже у Републику Српску и транспонује се према Сарајеву.

- Значи ли то ЕУ онемогућава гас Републици Српској и Сарајеву?! - рекао је Кошарац.

Он је истакао и да му није јасно зашто се оспорава источна нова интерконекција, истичући да је ријеч о јединој функционалној опцији за БиХ, од које би дио капацитета могао припасти и Федерацији БиХ.

- Подржавамо и јужну интерконекцију, али сматрамо да и питање источне нове интерконекције треба да се ријеши. Уколико обезбиједимо више интерконекција - веће бенефите ће имати грађани и привреда и у Српској и ФБиХ - рекао је Кошарац.

Кошарац је оцијенио да су потпуно необјашњиве најаве ЕУ да ће забранити употребу руског гаса.

- Још увијек ни формално, ни административно, није почела реализација јужне интерконекције и нико не зна колико времена ће бити потребно да добијемо гас - навео је Кошарац.

Он је указао да стручњаци процјењују да би гас преко јужне интерконекције могао бити четири или пет пута скупљи него постојећи гас из Руске Федерације.

- Ми данас имамо најјефтинији гас у Европи, захваљујући договору предсједника /Русије Владимира/ Путина и предсједника Милорада Додика да се БиХ испоручује најјефтинији гас у Европи. Од таквог договора сви грађани у БиХ имају корист - напоменуо је Кошарац.