Кошарац: Неприхватљива најава забране руског гаса

Извор:

СРНА

18.12.2025

14:14

Коментари:

0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац изјавио је да је на данашњем састанку Министарског савјета Енергетске заједнице у Бечу упозорио на апсолутну неприхватљивост најаве ЕУ о забрани употребе руског гаса до 2028. године.

Кошарац је изјавио Срни да не постоје гаранције да ће "платформа која се зове ЕУ" опстати до 2028. године, као и шта би то значило за снабдијевање гасом који тренутно стиже у Републику Српску и транспонује се према Сарајеву.

- Значи ли то ЕУ онемогућава гас Републици Српској и Сарајеву?! - рекао је Кошарац.

Он је истакао и да му није јасно зашто се оспорава источна нова интерконекција, истичући да је ријеч о јединој функционалној опцији за БиХ, од које би дио капацитета могао припасти и Федерацији БиХ.

Сташа Кошарац

БиХ

Кошарац: Конаковићева тврдња о изборима класична неутемељена небулоза

- Подржавамо и јужну интерконекцију, али сматрамо да и питање источне нове интерконекције треба да се ријеши. Уколико обезбиједимо више интерконекција - веће бенефите ће имати грађани и привреда и у Српској и ФБиХ - рекао је Кошарац.

Кошарац је оцијенио да су потпуно необјашњиве најаве ЕУ да ће забранити употребу руског гаса.

- Још увијек ни формално, ни административно, није почела реализација јужне интерконекције и нико не зна колико времена ће бити потребно да добијемо гас - навео је Кошарац.

Економија

Банка преко мобилног банкарства прикупљала податке 430.000 клијената, па кажењена са 1,5 милиона евра

Он је указао да стручњаци процјењују да би гас преко јужне интерконекције могао бити четири или пет пута скупљи него постојећи гас из Руске Федерације.

- Ми данас имамо најјефтинији гас у Европи, захваљујући договору предсједника /Русије Владимира/ Путина и предсједника Милорада Додика да се БиХ испоручује најјефтинији гас у Европи. Од таквог договора сви грађани у БиХ имају корист - напоменуо је Кошарац.

Таг:

Сташа Кошарац

Коментари (0)
