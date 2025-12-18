Узуновићу дугогодишња робија: Одузима се и имовина

Извор:
АТВ
18.12.2025
17:28
Коментари:0
Суд Босне и Херцеговине је донио и јавно објавио првостепену пресуду у предмету Недим Узуновић и др. ( С1 2 К 031467 24 К) којом су оптужени Недим Узуновић, Јасмина Узуновић, Сеад Узуновић, Надија Ћукле, Мунир Ћукле, Алма Турајлић, Ведад Тузовић, Богдан Јоковић, проглашени кривим, за почињење наведених кривичних дјела, те им је Суд изрекао казне затвора.
Недиму Узуновићу за кривично дјело организовани криминал из члана 250. став 3. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелима злоупотреба положаја или овласти из члана 383. став 3. КЗФБиХ, склапање штетног уговора из члана 252. став 2. КЗФБиХ и прање новца из члана 209. став 3. КЗБиХ, Суд му је на основу законских одредби изрекао казну затвора у трајању од десет (10) година.
Сцена
Ален Исламовић годинама крио право име - откривено зашто
"Јасмина Узуновић, Сеад Узуновић, Алма Турајлић – кривично дјело органиовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 3. КЗБиХ, па им је Суд на основу законских одредби изрекао казну затвора у трајању од по једне (1) године. Мунир Ћукле, Надија Ћукле, Ведад Тузовић, Богдан Јоковић – кривично дјело организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 2. КЗБиХ[1], па им је Суд на основу законских одредби изрекао затвора у трајању од по једне (1) године", саопштено је из Суда.
Истовремено су правна лица Серрета инвестинг д.о.о., Сарајево, Либеро 5 д.о.о., Коњиц, и Турист Бест д.д. Коњиц, оглашена одговорним за почињење кривичних дјела организовани криминал из члана 250. став 2. КЗБиХ, у вези с кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 3. КЗБиХ а све у вези са чланом 124. став 1. тачка ц) КЗБиХ, па им је Суд на основу законских одредби изрекао новчану казну у износу од по 2.500.000 КМ (два милиона пет стотина хиљада конвертибилних марака) које новчане казне су оптужена правна лица дужна платити у року од 6 (шест) мјесеци од дана правоснажности пресуде.
Остали спортови
Убијена позната новинарка: Кристинино тијело пронађено поред мужевог
Истовремено се од оптужених одузима имовинска корист стечена извршењем кривичног дјела као и од правног лица Империкон Алајенс Корпорејшн са Сејшела за које правно лице је Суд утврдио да је стварни власник Недим Узуновић.
"У односу на оптуженог Анела Вртића оптужба се одбија, те се на основу законских одредби, од оптуженог Анела Вртића одузима имовинска корист стечена извршењем кривичног дјела, и то новац у износу од 6.711,65 КМ и 1981 дионица друштва Турист Бест д.д. Коњиц који износ је оптужени дужан уплатити у корист буџета Босне и Херцеговине у року од 30 (тридесет) дана од дана правомоћности пресуде", објавио је Суд.
Друштво
Ово не треба узимати у руке на дан Светог Николе
Оптужени се терете да су као припадници међусобно повезане и организоване групе људи, коју је организовао Недим Узуновић с циљем да припадници групе међусобним повезивањем и договарањем, са другим особама и самостално организирају, припремају и врше дјела која у међусобној повезаности радњи и посљедица имају обиљежја кривичних дјела прописаних Кривичним законом Босне и Херцеговине и Кривичним законом Федерације Босне и Херцеговине, којима ће припадници групе остваривати заједничку или појединачну противправну корист у новцу, материјалним добрима или другим облицима користи, којој групи су свјесно и хтијући приступили оптужени Е.Х, Сеад Узуновић, Јасмина Узуновић, Надија Ћукле, Мунир Ћукле, Алма Турајлић, осуђени Азиз Шукало, Ведад Тузовић, Богдан Јоковић, и њима друге познате особе, те правна лица Серета инвестинг д.о.о. Сарајево, Либеро 5 д.ц .о. Коњиц, Турист Бест д.д. Коњиц и недоступно лице Е.Г. д.о.о. Рогозница.
"Ради прибављања имовинске користи дјеловали су најкраће у периоду од 2005. до 2016. године, на начин да је Недим Узуновић, у својству директора Представништва Босналијека д.д. у Москви, након што је основао најмање двије оф-шор компаније – Империкон Алајаенс Корпорејшн из Сејшела и Серрета Инвестинг Инц. из Британских Дјевичанских Отока, отворио банковне рачуне за Империкон Алајаенс Корпорејшн у Летонији а за Серрета Инвестинг Инц. на Кипру", кажу у Суду.
Тенис
Новак Ђоковић открио будућу звијезду тениса
Наведеним рачунима је управљао Недим Узуновић, поступајући супротно интересима правног лица Босналијек д.д. Сарајево, закључивао уговоре о наводном пружању маркетиншких и консултантских услуга, те исте услуге, иако свјестан да услуге за које су новчана средства уплаћена нису извршене од оф-шор компанија, плаћао са рачуна компаније Босналијек д.д. Сарајево, посредством других компанија.
У оптужници се даље наводи да је Недим Узуновић у циљу прикривања природе, извора и поријекла новчаних средстава за која је знао да су стечена кривичним дјелом, као стварни власник наведених оф-шор компанија, а у исто вријеме и директор Представништва Босналијека д.д. у Москви, вршио трансфер новчаних средства са рачуна оф-шор компанија на властите рачуне и рачуне припадника организоване групе, укључујући и оптужена правна лица, на који начин је оштећено правно лице Босналијек д.д. Сарајево у износу од 10.849.609,43 КМ, а у којем износу су оптужени себи прибавили протуправну имовинску корист, истим располагали и користили у привредном пословању, куповали покретну и непокретну имовину у Босни и Херцеговини и Републици Хрватској стављајући новац за који су знали да је прибављен почињењем кривичног дјела у легалне финансијске токове.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму