Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

Извор:
АТВ
18.12.2025
16:41
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да су празници у дјечијем осмијеху и осјећају да је свијет добро мјесто захваљујући њима.
"Празници су у дјечијем осмијеху и у тренуцима који се не планирају. У пјесми на улици, у топлој ријечи и у осјећају да је свијет добро мјесто захваљујући њима", навео је Додик.
Он је на "Иксу" објавио фотографију са дјевојчицом у центру Бањалуке, која му је, како је навео, данашњи дан учинила празником и најљепшом увертиром пред највећу славу Срба - Светог Николу.
Празници су у дjечијем осмијеху и у тренуцима који се не планирају.— Милорад Додик (@MiloradDodik) December 18, 2025
У пјесми на улици, у топлој ријечи и у осјећају да је свијет добро мјесто захваљујући њима.
Ова дjевојчица је мени данашњи дан учинила празником и најљепшом увертиром пред највећу славу Срба, Светог Николу. pic.twitter.com/pBNp6yUXvy
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч4
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму