Додик: Свијет је добро мјесто захваљујући дјеци

Извор:

АТВ

18.12.2025

16:41

Додик се дружио с најмлађима у Бањалуци
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да су празници у дјечијем осмијеху и осјећају да је свијет добро мјесто захваљујући њима.

"Празници су у дјечијем осмијеху и у тренуцима који се не планирају. У пјесми на улици, у топлој ријечи и у осјећају да је свијет добро мјесто захваљујући њима", навео је Додик.

Он је на "Иксу" објавио фотографију са дјевојчицом у центру Бањалуке, која му је, како је навео, данашњи дан учинила празником и најљепшом увертиром пред највећу славу Срба - Светог Николу.

