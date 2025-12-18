Бивша жена Џенана Лончаревића данас има разлога за славље

Извор:
Самира Лончаревић, бивша жена пјевача Џенана Лончаревића, огласила се на свом Инстаграм профилу лијепим поводом.
Наиме, њен син је данас дипломирао, а поносна мама није крила срећу.
Самира се огласила на свом Инстаграм профилу гдје је објавила заједничке фотографије, уз опис:
"Поносна мама", написала је кратко Самира која није скидала осмијех са лица, преноси "Блиц".
Иначе, њен син је завршио стоматолошки факултет.
Самира Лончаревић у великој исповијести оптужила Џенана Лончаревића да дуги низ година има љубавницу са којом има дијете, као и да жели да је остави на улици.
Подсјетимо, Самира је тада тврдила да супруг жели да је избаци из куће у Пријепољу.
"Једино тражим да се поштује закон у свему овоме, не тражим ништа више. Ипак сам радник тог суда, водим кривичну писарницу и знам како све иде. Тражим да се закажу предмети који су прије мене, ако су хитни, па мој. Да ли ће да буде сутра, прекосутра или за мјесец дана, само да иде по закону. Он и његов правни тим сада ургирају са свих страна да се то убрза. Највећи проблем је имовина, доживјела сам да послије 25 година брака хоће да ме избаци из куће. Ја бих одмах потписала захтјев за развод брака, одмах, али је проблем имовина, зато што је све што је куповао стављао на име његове мајке. Сад је купио стан у Београду на име те жене, на њено име је ставио да ја не бих могла ништа да добијем. У томе је проблем", рекла је она за "Телеграф".
