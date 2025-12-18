Logo
Објављен извјештај вјештака: Ово је званични узрок смрти Роба Рајнера и Мишел Сингер Рајнер

18.12.2025

10:22

Коментари:

0
Објављен извјештај вјештака: Ово је званични узрок смрти Роба Рајнера и Мишел Сингер Рајнер
Фото: Tanjug/AP/Kevin Wolf

Роб Рајнер и Мишел Рајнер преминули су 14. децембра од ''вишеструких тупих повреда“, према Медицинском истражитељу округа Лос Анђелес.

Након што је пар преминуо у свом дому у Лос Анђелесу 14. децембра, утврђено је да су преминули од ''вишеструких тупих повреда“, што значи посјекотине или убодне ране оштрим предметом, према Медицинском истражитељу округа Лос Анђелес.

Полиција Лос Анђелеса позвана је у кућу Роба и Мишел 14. децембра, гдје су пронашли два тијела – касније идентификована као тијела редитеља и његове супруге – која су задобила убодне ране, према NBC News.

Роб Рајнер

Свијет

Објављене слике хапшења Ника Рајнера: Заклао родитеље и отишао у град

Сљедећег дана, полиција Лос Анђелеса потврдила је да су Роб и Мишел ''жртве убиства“ и да је истрага довела власти до утврђивања да је њихов син, Ник Рајнер (32), ''одговоран за њихову смрт“, према саопштењу за штампу од 15. децембра.

Ник је ухапшен и оптужен за убиство увече 14. децембра и налази се у притвору без кауције, наводи се у саопштењу.

Оптужен је по двије тачке оптужнице за убиство, са тачком за вишеструко убиство под посебним околностима, 16. децембра, а Канцеларија окружног тужиоца округа Лос Анђелес је у саопштењу за јавност навела да је њихов син ''лично користио опасно и смртоносно оружје, нож“ у убиствима.

Ана Волш

Свијет

Огласила се мајка Ане Волш након што је Брајан проглашен кривим: ''Надам се да ће робијати до краја живота''

Окончавајући спекулације о томе када су Рајнерови заправо убијени током викенда, Канцеларија медицинског вештака је утврдила да је њихов датум смрти 14. децембар 2025. године.

На кратком саслушању раније у сриједу, којем је присуствовао његов адвокат, Алан Џексон, Рајнер (32) се изјаснио да није крив, преноси Кликс.

Роб Рајнер

Убиство

