Исповијест Иване Шашић: "Добила сам канцер у трудноћи, дијете је било црно"

18.12.2025

07:56

Исповијест Иване Шашић: "Добила сам канцер у трудноћи, дијете је било црно"
Фото: Printscreen/Youtube

Пјевачица Ивана Шашић каже да је у трудноћи добила канцер, као и да јој је дијете једва преживјело.

Она је испричала кроз сузе потресне детаље, а на прегледу је тек сазнала колико је ситуација била компликована и тешка.

“Крај децембра је мени увек најемотивнији и мом Николи је ускоро рођендан. Сви знате да је једва преживео, ми немамо слике његове прве три недеље живота, све је то тешко када немате те прве успомене. Нисам га видела првих седам дана. Био је црна као моја хаљина када су ми га дали. Захваљујући тој вакцини коју је примио, није имао последице. Био је на кисеонику. Када бих вам рекла да му у почетку није прорадио инстинкт да сам једе, хранили су га преко сонде”, рекла је она и додала:

“Млеко ми је кренуло после три недеље. Млеко је лило из мене на први контакт са дететом, тако да сам звала бабицу да питам шта се десило. Изнедрила сам свакако два дивна човека и на то сам поносна. Често умем да кажем да сам добро и нормална. Ја бих за њега живот дала, то је нешто невероватно, али кад се тако неке ситуације десе, схватимо колико смо заправо мали. Постоје људи чије дете није преживело, а ја често до данас кажем да је Никола њихов син. Све је то претешко за мене”.

“У првој трудноћи сам имала почетак канцера, а Никола је у другој трудноћи једва преживео. Могу сад једва да причам о томе, али како год да се окрене мени је тешко”, рекла је Ивана, па наставила:

“Када се окренем и видим да је вредело, онда сам поносна. Годинама нисам могла да причам о томе. Много је и до тога како ће неко да вас схвати. Овде када неко каже да болује од неке болести које нису честе, људи се склањају. На контроли сам сазнала да сам имала канцер материце и бебу од пет месеци у стомаку, па сам оперисана. Моја трудноћа прва је протекла тако што сам је одржавала, а борила сам се да га родим здравог и правог, после мени шта буде. Онда када се дете роди схватиш да си потребан више њему него себи, па се онда бориш и за себе”.

Такође тврди да ју је све ојачало до данас.

“Све те ситуације су ме ојачале кроз живот. Постала сам већи борац него што сам била, а све што вам се дешава у животу, морате да кажете да идете даље. Написала сам тестамент пре 10 година јер сам била у страху да ће нешто да ми се деси”, рекла је и додала:

“Сви би грабили себи у тим ситуацијама. Сада када чујем да беба плаче мени није добро, имам трауме. Ја у парк не идем. Ја сам истраумирана жена, али имам срећу што је Никола био са мном у Бечу у том тренутку. Никола је добио вакцину за заштиту респираторног система, која није живела у Србији, 4.500 евра је коштала, за три дозе, па сам га тако заштитила”.

