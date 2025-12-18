Стиже нам сибирска зима: Ево којег датума можемо очекивати нагли пад температура

Извор:
Велики дио Њемачке би послије дуго времена могао да ужива у бијелом Божићу, наводи се у прогнози за наредних десетак дана коју је објавила њемачка верзија Weather Channel-a.
Према ријечима метеоролога Јана Шенка, све више временских модела предвиђа да ће средином сљедеће недјеље до Европе продрети арктичка ваздушна маса која ће око католичког Божића донијети снијег и хладан сибирски ваздух. Температуре ће нагло пасти 23. децембра, а у наредним данима хладан ваздух са истока ће струјати у Њемачку, али и јужније.
''Неки временски модели указују на почетак праве зиме. Али неки и даље донекле осцилирају између прилично хладног временског обрасца за Божић и праве сибирске хладноће са источним вјетровима, леденим данима и веома ниским минималним температурама'', каже Шенк.
Наводи да је сигурно да ће се подручје високог ваздушног притиска проширити сјеверном Европом и да би могло донијети ледене источне вјетрове. Према једном моделу, максималне температуре 26. децембра могле би се кретати од -10 до 0 степени Целзијуса. Најтоплије ће бити у региону Горње Рајне, а најхладније уз обронке Алпа.
Што се тиче Бадње вечери, актуелна прогноза ће многе у Њемачкој обрадовати. Слаб снијег је могућ на југу земље, а снежни пљускови на сјеверу, дуж балтичке обале.
''У неким дијеловима могло би се накупити и пола метра снијега'', каже Шенк.
Вјероватноћа снијега расте и у јужној и југоисточној Њемачкој, али и у великим дијеловима Аустрије.
''Снијег ће почети да пада увече 24. између Ерфурта и Дрездена, а затим ће се помјерити даље на југ. До јутра 25. већ ће стићи до Алпа. Слабе сњежне падавине очекују се у централним регионима, а веће на истоку и југоистоку. Тамо би се снијег могао и дуже задржати јер ће бити довољно хладно'', додао је, преноси Јутарњи.
