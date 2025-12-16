Logo
Large banner

У недјељу почиње годишње доба зима

Извор:

Танјуг

16.12.2025

07:36

Коментари:

0
У недјељу почиње годишње доба зима
Фото: Pixabay

Зима почиње у недјељу, 21. децембра 2025. у 16 часова и 3 минута, наводи се у обавјештењу Астрономског друштва "Руђер Бошковић". У исто вријеме за становнике на јужној Земљиној полулопти почиње љето.

Први дан зиме је уједно и најкраћи дан у години (зимски солстициј).

На дан почетка зиме Сунце излази у 7.13 сати, а залази у 16.00, што значи да ће обданица да траје 8 часова и 47 минута, а ноћ 15 часова и 13 минута.

илу-стомак-26092025

Савјети

Ево како да избјегнете дебљање током зимских мјесеци

Зима ће трајати до петка, 20. марта 2026. године (прољећна равнодневица).

Подијели:

Тагови:

zima

godišnje doba

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Риба посна трпеза

Здравље

Три врсте хране коју требате јести зими

3 д

0
Два момка трче по снијегу

Здравље

Трчање зими је нешто најбоље што можете да урадите за свој организам

5 д

0
Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету

Савјети

Савјети за зиму без прехлада и суве коже: Ово обавезно уврстите у исхрану

6 д

0
Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

Савјети

Ево зашто зими не треба отварати прозоре између 8 и 10 часова

6 д

0

Више из рубрике

"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

Друштво

"Скроловање" убија: Мозак не мирује, а важан хормон не може да се лучи

2 ч

0
Беба новорођенче

Друштво

Ево колико је дјеце рођено у Српској током прошле године

17 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

Друштво

У Српској појефтинило гориво, а ево шта возаче чека за који дан

17 ч

0
У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

Друштво

У петак се слави највећа слава код Срба: Ово су два најважнија обичаја за Светог Николу

17 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

21

Ухапшено 6 особа због скрнављења православог гробља на Косову и Метохији

10

15

Сви ученици остају без телефона: Парламент одлучује, ово су 3 кључна правила

10

08

На своје мјесто у вртићима чека више од 5.000 дјеце

10

03

Са БиХ тржишта повучен фен за косу: Ево која марка је у питању

09

59

Пјевачица открила скандалозне детаље са естраде: ''Користе дрогу да би издржали наступ 15 сати''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner