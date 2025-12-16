У недјељу почиње годишње доба зима

Извор:
Танјуг
16.12.2025
07:36
Коментари:0
Зима почиње у недјељу, 21. децембра 2025. у 16 часова и 3 минута, наводи се у обавјештењу Астрономског друштва "Руђер Бошковић". У исто вријеме за становнике на јужној Земљиној полулопти почиње љето.
Први дан зиме је уједно и најкраћи дан у години (зимски солстициј).
На дан почетка зиме Сунце излази у 7.13 сати, а залази у 16.00, што значи да ће обданица да траје 8 часова и 47 минута, а ноћ 15 часова и 13 минута.
Савјети
Ево како да избјегнете дебљање током зимских мјесеци
Зима ће трајати до петка, 20. марта 2026. године (прољећна равнодневица).
Здравље
3 д0
Здравље
5 д0
Савјети
6 д0
Савјети
6 д0
Друштво
2 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
17 ч0
Друштво
17 ч0
Најновије
Најчитаније
10
21
10
15
10
08
10
03
09
59
Тренутно на програму