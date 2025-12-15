Logo
Ево колико је дјеце рођено у Српској током прошле године

15.12.2025

16:49

Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

У Републици Српској прошле године рођено је 9.227 дјеце, подаци су Завода за статистику Српске.

- Од укупног броја новорођених, 4.732 су дјечаци, док је 4.495 дјевојчица - подаци су Завода.

Такође, у породилиштима је током прошле године радило 110 доктора и специјалиста, а биле су запослене 122 медицинске сестре, док је укупан број болничких кревета износио 391.

