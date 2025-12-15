"Одговорне" за добро расположење: Ове намирнице су богате пробиотицима

15.12.2025
Пробиотици и пребиотици помажу у одржавању корисних бактерија које су одговорне не само за добру пробаву, већ и за наше расположење.
Не само наше физичко благостање, чак и наше расположење и ризик од депресије зависе од здравља цријева и нормалног функционисања. Што боље и правилније функционише наш гастроинтестинални тракт, активнији, ведрији, енергичнији и боље се осјећамо. Један од услова за здравље цријева је нормално функционисање „корисних“ бактерија.
Да би одржали довољну количину и квалитет, често је вриједно јести храну богату пробиотицима. Срећом, ово није само јогурт!
Ура, сада је и званично: производи од скроба су врло корисни не само за наше здравље, већ и за фигуру. Али постоји један мали трик: за максималну корист морају се прокувати, охладити, поново загријати, поново охладити и тек потом јести. Након двоструког хлађења у пиринчу, кромпиру или тјестенини, настаје стабилан скроб - пребиотик, врста непребављивих угљених хидрата који дјелује као храна цријевних бактерија, стимулишући њихов раст. Поред тога, резистентни скроб помаже у повећању инсулинске осјетљивости и на тај начин смањује ризик од дијабетеса.
Овај кисело-млијечни напитак помаже не само повећању броја корисних бактерија, већ и ублажава алергије на храну и штити срце. Уз то, кефир је један од ријетких производа који садржи природне гастроинтестиналне ензиме. Дакле, чаша кефира ујутро и прије спавања је обавезна.
Други извор отпорног скроба који помаже у одржавању праве количине корисних бактерија. Поред тога, у зеленим бананама има много растворљивих и нерастворљивих влакана, витамина и минерала. Као резултат, ови плодови подржавају здравље цријева, срца, крвних судова, па чак и костију - зато не чекајте док не сазру, једите зелене!
Зима је вријеме да се кува и једе кисели купус. Он није само богат витамином Ц, већ садржи много пробиотика, који подржавају здравље наших цријева. Успут, ако имате симптоме анксиозног поремећаја, депресије или само ако осјећате појачани стрес, кисели купус ће вам помоћи да се смирите: корисне бактерије, које купус помаже да „произведу“, производе и до 80% цјелокупног серотонина, што нам помаже да се осјећамо срећно и весело.
Да, то није само лијек против прехладе: свјеж бијели лук има много пребиотика који хране корисне цријевне бактерије. Студија објављена у часопису Food Science and Human Wellness је да је једење бијелог лука ефикасан начин за спречавање многих гастроинтестиналних болести.
