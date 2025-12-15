Како се губа преноси, а како лијечи?

Извор:
Епидемиолог Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут” др Драгана Плавша казала је да губа код нас може да се региструје, али само као импортован случај, те да се болест тешко преноси и лако лијечи.
Она је за Танјуг рекла да недавна појава ове болести у Хрватској и Румунији није изненађење, јер се према подацима Америчког центра за превенцију и контролу болести, у свијету сваке године региструје око 250.000 случајева губе, што значи да неке земље имају учесталију појаву.
''Међутим, мит је да је губа високо заразна болест. Узрокована је микобактеријом лепре. То је бацил који је спорорастући, може да расте годинама, кажу и до 40 година, тако да особе практично могу да буду заражене, али да испочетка немају никакве симптоме а касније када се симптоми јаве, каже се да губа најчешће захвата кожу и нерве. Особе које се заразе, када су у јако блиском контакту са другим особама које имају већ неке промјене, тај контакт мора да буде вишемјесечни'', истакла је она.
Докторка је појаснила да човјек не може да се зарази ближим једнократним контактом са обољелим, већ мора да буде у контакту више мјесеци да би се заразио.
''Губа се данас јако лако лечи комбинацијом антибиотика сличних као код туберкулозе. Мит је да је високо заразна и да се тешко лијечи. Заправо је супротно, људи се јако тешко заразе и врло лако се лијече'', нагласила је она.
