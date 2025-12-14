Заштитник знак зиме, али опрез: Мандарине могу и да штете организму

Извор:
РТ Балкан
14.12.2025
19:31
Коментари:0
Сезона мандарина увелико је почела: слатким, сочним, миришљавим плодовима готово је немогуће одолети. Међутим, стручњаци упозоравају да не треба претеривати са уносом мандарина, а ево и која је препоручена дневна доза.
Мандарине су богате антиоксидансима и флавоноидима, који помажу организму да остане здрав и штите га од штетног утицаја слободних радикала. Захваљујући флавоноидима успорава се и природан процес старења, али и смањује вјероватноћа настанка срчаних обољења и различитих врста малигнитета.
Ово воће богато је и витамином Ц, витаминима Б групе, провитамином А, магнезијумом, калијумом, бакром и гвожђем, који играју важну улогу у одржавању здравља. Осим тога, у мандаринама се садржи и висок проценат влакана, док је сама воћка нискокалорична - на 100 грама има само 38 килокалорија.
Дневна доза
Иако су мандарине права ризница здравља и једна од омиљених посластица током зимских мјесеци, њихов унос би ипак требало да буде ограничен - оптимална дневна доза не би требало да премашује 200, највише 250 грама, односно 2 до 4 воћке (зависно од величине), наводи руски дијететичар Антонина Стародубова у интервјуу за портал РБК Лајф.
БиХ
Цвијановић: Да ли је нормално да неизабрани странац мијења законе, а нема никаво упориште у Дејтону
Унос мандарина је пожељно ограничити због високог садржаја киселина и шећера у њима, који могу оштетити зубну глеђ. Истовремено, са мандаринама не би требало да претерују ни одређене категорије људи: они са израженим алергијским реакцијама, као и особе са осјетљивим дигестивним трактом, којима ови цитруси могу погоршати стање.
Пажљиво бирајте
Приликом куповине мандарина требало би обратити пажњу на њихов изглед: њихова кора мора бити равномерне, јарко наранџасте боје, без било каквих флека или знакова труљења. Мандарине би увијек требало да имају и препознатљив мирис и да буду сочне, не превише тврде, али ни исувише мекане на додир.
Такође, стручњаци саветују да увијек самостално бирате плодове и избегавате поручивање из онлајн продавница или куповину запакованих мандарина. Најбоље би било да воће купујете на пијаци, код провјерених трговаца. Избјегавајте и куповину већ очишћених, исецканих мандарина, као и куповину готових воћних салата у супермаркетима.
Здравље
1 ч0
Здравље
4 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
20
44
20
43
20
42
20
24
20
20
Тренутно на програму