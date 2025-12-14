Почео кључан састанак за прекид ватре: Зеленски са америчким изасланицима

Извор:
14.12.2025
19:19
У Берлину је данас поподне започео састанак украјинског предсједника Володимира Зеленског са америчким специјалним изаслаником Стивом Виткофом и Џаредом Кушнером. Разговорима украјинске и америчке стране присуствује и немачки канцелар Фридрих Мерц.
"Започели смо наш састанак", кратко је објавио Зеленски на друштвеној мрежи Телеграм, преноси Индекс.
Уочи састанка, Зеленски је на платформи X поручио да је најважније обезбиједити механизме који ће гарантовати безбједност.
"Кључно је да сви кораци које договоримо са партнерима морају функционисати како би обезбедили гарантовану сигурност. Само поуздане гаранције могу донијети мир. Рачунамо на то да ће наши партнери наставити конструктивно да раде“, написао је.
Украјински званичници инсистирају на безбједносним гаранцијама Запада као предуслову за могући прекид ватре са Русијом, страхујући од могућности поновног напада у будућности.
Зеленски је поново искључио могућност уступања украјинске територије Русији у замјену за мировни споразум са Москвом. С друге стране, Русија и даље инсистира на томе да се Украјина мора повући из цијеле источне области Донбас, укључујући и територије које нису под руском контролом, што поставља као главни услов за било какав договор.
