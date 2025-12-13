Logo
Large banner

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Извор:

СРНА

13.12.2025

21:55

Коментари:

0
Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима
Фото: Танјуг/АП

Амерички предсједник Доналд Трамп врши притисак на украјинског предсједника Владимира Зеленског да уступи територију Русији у настојању да оконча сукоб између Кијева и Москве, пише њемачки Билд.

Лист је данас објавио да Бијела кућа врши интензиван притисак на украјинског лидера да извуче уступке.

Према писању листа који се позива на анонимне изворе, амерички предсједник би могао искористити корупцијски скандал који потреса Украјину.

"Билд" тврди да су мировни преговори уз посредовање САД у најнапреднијој фази од ескалације сукоба у Украјини у фебруару 2022. године.

Наводно Трамп очекује споразум између Москве и Кијева у блиској будућности, а Божић је одређен као рок.

Кијев је раније искључио признавање бивших украјинских региона Донбаса као дијела Русије.

Доњецка и Луганска Народна Република гласале су за придруживање Русији на референдумима одржаним 2022. године. Међутим, Зеленски је признао да би Украјина могла да одржи референдум о могућим територијалним уступцима.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да је Донбас суверена руска територија и да ће Москва прије или касније успоставити контролу над дијеловима региона које је још под окупацијом Украјине.

У интервјуу за "Политико" почетком седмице Трамп је навео да ће Зеленски морати да се ухвати укоштац и почне да прихвата ствари.

У међувремену руске снаге настављају да напредују у Донбасу и недавно су ослободиле упориште Северск.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

2 ч

0
Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Свијет

Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

9 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

9 ч

0
Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

Свијет

Трамп појачава притисак на Зеленског: Дао му рок?

10 ч

0

Више из рубрике

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

Свијет

Кошарац: Необјављивањем изборног резултата ЦИК потврђује да је у рукама Шмита

2 ч

3
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Услиједиће одмазда против "Исламске државе"

2 ч

0
Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

Свијет

Фицо: Србија боље припремљена од Украјине за чланство у ЕУ

2 ч

0
Брајан Волш на суђењу

Свијет

Суђење Брајану Волшу у завршници: Пред поротом три опције

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

55

Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

21

47

Побуна у Далмацији због доктора из Ирана: "Неће да прича хрватски, сестре морају преводити, а користи и ChatGPT"

21

44

Повратак Твитера: Нова друштвена мрежа са старим именом

21

41

Пљуште оптужбе због популарне игрице: Конами на удару због "скриптинга"

21

16

ФБиХ им није дала ни марку, начелник: "Ето колико им вриједимо"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner