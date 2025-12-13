Билд: Трамп врши притисак на Зеленског у вези са територијалним уступцима

Извор:
СРНА
13.12.2025
21:55
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп врши притисак на украјинског предсједника Владимира Зеленског да уступи територију Русији у настојању да оконча сукоб између Кијева и Москве, пише њемачки Билд.
Лист је данас објавио да Бијела кућа врши интензиван притисак на украјинског лидера да извуче уступке.
Према писању листа који се позива на анонимне изворе, амерички предсједник би могао искористити корупцијски скандал који потреса Украјину.
"Билд" тврди да су мировни преговори уз посредовање САД у најнапреднијој фази од ескалације сукоба у Украјини у фебруару 2022. године.
Наводно Трамп очекује споразум између Москве и Кијева у блиској будућности, а Божић је одређен као рок.
Кијев је раније искључио признавање бивших украјинских региона Донбаса као дијела Русије.
Доњецка и Луганска Народна Република гласале су за придруживање Русији на референдумима одржаним 2022. године. Међутим, Зеленски је признао да би Украјина могла да одржи референдум о могућим територијалним уступцима.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков рекао је да је Донбас суверена руска територија и да ће Москва прије или касније успоставити контролу над дијеловима региона које је још под окупацијом Украјине.
У интервјуу за "Политико" почетком седмице Трамп је навео да ће Зеленски морати да се ухвати укоштац и почне да прихвата ствари.
У међувремену руске снаге настављају да напредују у Донбасу и недавно су ослободиле упориште Северск.
Најновије
Најчитаније
21
55
21
47
21
44
21
41
21
16
Тренутно на програму