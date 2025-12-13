Logo
Large banner

Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Извор:

СРНА

13.12.2025

14:08

Коментари:

0
Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума
Фото: Brett Sayles/Pexels

Специјални изасланик САД за Бјелорусију Џон Коул најавио је да ће америчке власти укинути санкције на извоз бјелоруског калијума, објавила је новинска агенција Белта.

Коул је рекао да ће санкције бити одмах укинуте у складу са наређењима предсједника

САД Доналда Трампа.

"Ово је позитиван развој догађаја за Бјелорусију", рекао је Коул након дводневних разговора у Минску са предсједником Александром Лукашенком.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

Коул је истакао да је са Лукашенком разговарао и о питању Украјине и Венецуеле, као и о начинима нормализације односа Вашингтона и Минска.

"Разговор је био веома добар", оцијенио је Коул.

Подијели:

Тагови:

Америка

Bjelorusija

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској

Друштво

Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској

3 ч

0
Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак

Економија

Џонсонс мора да плати 40 милиона одштете због пудера који је купцима изазвао рак

3 ч

0
Апел да се у Хрватском сабору не подржи закон о Трговској гори

Република Српска

Апел да се у Хрватском сабору не подржи закон о Трговској гори

3 ч

0
Каква нас недјеља очекује сутра?

Друштво

Каква нас недјеља очекује сутра?

3 ч

0

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

3 ч

0
Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

Свијет

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Аљаску

3 ч

0
Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

Свијет

Ракун из продавнице алкохолних пића осумњичен и за друге "провале"

4 ч

0
Састанак Владимира Путина и Реџепа Тајипа Ердогана

Свијет

Ердоган након састанка са Путином: Мир није далеко

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

08

Полиција пронашла скоро 4 килограма марихуане, хапшење у Шамцу

17

03

Гушење у популизму: Станивуковићева борба у бањалучкој магли

16

38

Бобан Марјановић поново дебитовао у АБА лиги: Није се добро провео

16

04

Преко ноћи потонуо јефтини трговачки ланац који послује у региону

16

00

Захарова: Нека ЕУ изађе из УН ако јој сметају Руси

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner