Америка укида санкције на извоз бјелоруског калијума

Специјални изасланик САД за Бјелорусију Џон Коул најавио је да ће америчке власти укинути санкције на извоз бјелоруског калијума, објавила је новинска агенција Белта.
Коул је рекао да ће санкције бити одмах укинуте у складу са наређењима предсједника
САД Доналда Трампа.
"Ово је позитиван развој догађаја за Бјелорусију", рекао је Коул након дводневних разговора у Минску са предсједником Александром Лукашенком.
Коул је истакао да је са Лукашенком разговарао и о питању Украјине и Венецуеле, као и о начинима нормализације односа Вашингтона и Минска.
"Разговор је био веома добар", оцијенио је Коул.
