Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је почетак копнених удара на циљеве у Латинској Америци, појаснивши да ће мета бити људи који уносе дроге.
"Ово нису копнени удари на Венецуелу, ово су копнени удари на ужасне људе који уносе дроге и убијају наше грађане. Ово нису нужно људи из Венецуеле", рекао је Трамп, преносе медији.
Вашингтон мјесецима оптужује Каракас да не чини довољно у борби против кријумчарења дроге.
Већ седмицама трају акције америчке војске и ваздухопловства у близини венецуеланске обале усмјерене на бродове за које Трампова администрација тврди да превозе дрогу.
Многи ове акције виде као појачан притисак на венецуеланског предсједника Николаса Мадура коме Америка на терет ставља нарко-тероризам.
Он каже да Вашингтон измишља рат против њега.
Венецуеланска власт је такође најавила масовну мобилизацију војске и цивила како би се одбранила од потенцијалних америчких напада.
Недавно је и "Џералд Форд", највећи амерички носач авиона, ушао у Карипско море, што само представља наставак прилива америчког наоружања и појачавање притиска на Венецуелу.
Трамп је, правдајући ударе на бродове, рекао да су нарко-картели "незаконити борци" и да су пловила које напада САД дио оружаног сукоба.
