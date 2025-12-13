Logo
Трамп најавио копнене ударе на циљеве у Латинској Америци

Извор:

СРНА

13.12.2025

13:56

Коментари:

0
Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је почетак копнених удара на циљеве у Латинској Америци, појаснивши да ће мета бити људи који уносе дроге.

"Ово нису копнени удари на Венецуелу, ово су копнени удари на ужасне људе који уносе дроге и убијају наше грађане. Ово нису нужно људи из Венецуеле", рекао је Трамп, преносе медији.

Вашингтон мјесецима оптужује Каракас да не чини довољно у борби против кријумчарења дроге.

Већ седмицама трају акције америчке војске и ваздухопловства у близини венецуеланске обале усмјерене на бродове за које Трампова администрација тврди да превозе дрогу.

Никол Мегроу

БиХ

Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа

Многи ове акције виде као појачан притисак на венецуеланског предсједника Николаса Мадура коме Америка на терет ставља нарко-тероризам.

Он каже да Вашингтон измишља рат против њега.

Венецуеланска власт је такође најавила масовну мобилизацију војске и цивила како би се одбранила од потенцијалних америчких напада.

Недавно је и "Џералд Форд", највећи амерички носач авиона, ушао у Карипско море, што само представља наставак прилива америчког наоружања и појачавање притиска на Венецуелу.

tramp zelenski svadja

Свијет

Трамп: Свима у Украјини се свидио мировни план, осим Зеленском

Трамп је, правдајући ударе на бродове, рекао да су нарко-картели "незаконити борци" и да су пловила које напада САД дио оружаног сукоба.

Доналд Трамп

Latinska Amerika

