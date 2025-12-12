Logo
Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа

12.12.2025

14:48

Коментари:

2
Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа
Фото: x.com/Cvijanovic_Z

Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић разговарала је у Загребу са амбасадорком Сједињених Америчких Држава у Хрватској Никол Мегроу, уочи почетка конференције у Загребу, посвећене 30. годишњици Дејтонског споразума.

"Током разговора смо констатовале значај развоја економских односа, као и реализације важних пројеката као што је Јужна интерконекција", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Она је са Никол Магроу разговарала уочи почетка међународне конференције у Загребу, посвећене 30. годишњици Дејтонског споразум.

Жељка Цвијановић

Коментари (2)
