Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа

12.12.2025
14:48
Коментари:2
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић разговарала је у Загребу са амбасадорком Сједињених Америчких Држава у Хрватској Никол Мегроу, уочи почетка конференције у Загребу, посвећене 30. годишњици Дејтонског споразума.
"Током разговора смо констатовале значај развоја економских односа, као и реализације важних пројеката као што је Јужна интерконекција", написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Она је са Никол Магроу разговарала уочи почетка међународне конференције у Загребу, посвећене 30. годишњици Дејтонског споразум.
Најновије
Најчитаније
17
19
17
14
17
12
17
06
16
58
Тренутно на програму