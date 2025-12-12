Logo
Large banner

У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

Извор:

СРНА

12.12.2025

13:26

Коментари:

0
У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ
Фото: АТВ

На сједници Савјета министара, заказаној за уторак, 16. децембар, у другом кругу гласања наћи ће се Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ с Европском унијом као привременог тијела Савјета министара.

Министарство правде на дневни ред доставило је нове текстове Нацрта закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.

Пред министрима ће се наћи и Нацрт споразума о гранту између Шведске и Савјета министара у вези с програмом Институционално јачање за резултате у родној равноправности, саопштено је на веб-страници Савјета министара.

На дневном реду су и Приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, као и Приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. годину.

Вијеће народа

Република Српска

Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

На сједници би требало да се разматра Приједлог одлуке о формирању радних подгрупа Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те финансирања ширења оружја за масовно уништење у БиХ и Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра.

Министарство безбједности доставило је Информација о стању у области миграција у БиХ у првих шест мјесеци.

Подијели:

Таг:

EU

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

Република Српска

Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

3 ч

0
Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

Хроника

Балијагић осуђен на још 14.5 година затвора због других кривичних дјела

3 ч

0
Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

Фудбал

Амер Хирош у дресу Борца и наредне сезоне

4 ч

0
Аутобус превоз

Вицеви

Виц дана: Контролор у аутобусу

4 ч

0

Више из рубрике

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

БиХ

Без подршке Приједлогу закона о државној имовини

5 ч

0
ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

БиХ

ПД ПС БиХ разматра Приједлогу закона о државној имовини

10 ч

0
Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

БиХ

Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

18 ч

0
Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

БиХ

Заплијењено скоро 70.000 фалсификованих лименки Ред була намијењеног нама

21 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

19

Укинут притвор "Пантерима", изречене мјере забране

17

14

Нове фотографије са Епстиновог имања, бројни моћници на њима

17

12

Мирка Васиљевић се окушала у овим играма, али није имала среће

17

06

Опасност од повреда: Играчка повучена са тржишта БиХ

16

58

Незапамћена несрећа: Аутом пробила стаклени зид и улетјела у базен у којем су били пливачи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner