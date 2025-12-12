У уторак поново о канцеларији главног преговарача са ЕУ

Извор:
На сједници Савјета министара, заказаној за уторак, 16. децембар, у другом кругу гласања наћи ће се Приједлог одлуке о успостављању канцеларије главног преговарача БиХ с Европском унијом као привременог тијела Савјета министара.
Министарство правде на дневни ред доставило је нове текстове Нацрта закона о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ.
Пред министрима ће се наћи и Нацрт споразума о гранту између Шведске и Савјета министара у вези с програмом Институционално јачање за резултате у родној равноправности, саопштено је на веб-страници Савјета министара.
На дневном реду су и Приједлог меморандума о разумијевању између Савјета министара и Владе Уједињених Арапских Емирата о узајамном признавању и замјени возачких дозвола, као и Приједлог одлуке о утврђивању годишње квоте радних дозвола за запошљавање странаца у БиХ за 2026. годину.
Република Српска
Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске
На сједници би требало да се разматра Приједлог одлуке о формирању радних подгрупа Сталног координационог тијела за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, те финансирања ширења оружја за масовно уништење у БиХ и Приједлог одлуке о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређене робе до 31. децембра.
Министарство безбједности доставило је Информација о стању у области миграција у БиХ у првих шест мјесеци.
