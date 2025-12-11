Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

Извор:
АТВ
11.12.2025
22:31
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да се политичко Сарајево, као и обично, гуши у политичкој фрустрацији.
"Нема ту лијека. Само ресетовање", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".
Политичко Сарајево се, као и обично, гуши у политичкој фрустрацији. Нема ту лијека. Само ресетовање. pic.twitter.com/aU3msrhIig— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) December 11, 2025
Цвијановићева је реаговала на текст портала "Кликс" поводом данашње изјаве предсједника ХДЗ-а БиХ Драгана Човића на полагању камена темељца за културно пасторални студентски центар у Бањалуци.
БиХ
Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо
Човић је рекао да кроз предсједника /Милорада/ Додика жели да поздравити све пријатеље из Републике Српске на сваком нивоу власти и да њихово заједништво може да направити чудо.
