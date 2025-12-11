Logo
Цвијановић: Политичко Сарајево се гуши у политичкој фрустрацији

Извор:

АТВ

11.12.2025

22:31

Коментари:

0
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да се политичко Сарајево, као и обично, гуши у политичкој фрустрацији.

"Нема ту лијека. Само ресетовање", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс".

Цвијановићева је реаговала на текст портала "Кликс" поводом данашње изјаве предсједника ХДЗ-а БиХ Драгана Човића на полагању камена темељца за културно пасторални студентски центар у Бањалуци.

Драган Човић

БиХ

Човић се обратио Додику: Предсједниче, заједништво може направити чудо

Човић је рекао да кроз предсједника /Милорада/ Додика жели да поздравити све пријатеље из Републике Српске на сваком нивоу власти и да њихово заједништво може да направити чудо.

Таг:

Жељка Цвијановић

Коментари (0)
