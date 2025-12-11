Logo
Блокирање отварања граничног прелаза осликава стање у БиХ: "Земља случај"

Аутор:

Инес Ђанковић

11.12.2025

19:20

Коментари:

0
Блокирање отварања граничног прелаза осликава стање у БиХ: "Земља случај"
Фото: АТВ

Блокада дуго очекиваног отварања новог граничног прелаза у Градишци одсликава стање у БиХ, каже градоначелник Градишке. Аџић наводи да је БиХ постала земља случај, у којој је могуће да један човјек блокира развој Градишке, Републике Српске и цијеле БиХ.

О дигнитету и стручности експертског члана Управног одбора УИО БИХ Зијада Крњића управо говори његова изјава да није битан гранични прелаз преко кога годишње пређе око четири милиона путника, гдје су дуготрајна чекања свакодневна, а колоне ће за предстојеће празнике бити непрегледне, поручује Аџић. Пита се да ли је тај појединац инструисан од неког другог, јер се од његових потеза оградио и предсједник Владе Федерације БиХ.

"Поставља се питање да ли ту постоји неко други ко управља неким процесима на нивоу Федерације БИХ који се не виде на сцени. И то је оно питање основно и поновићу још једном: Да ли је међународној заједници стало до развоја БиХ? Ако је стало зашто не интервенише сад? Гдје је такозвани високи представник сада? Не дај Боже да је то урадио члан УО испред РС. Ја мислим да би била већ подигнута узбуна, аларми, осуђена сви, осуђена Република Српска, зашто то ради", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.

Отварањем новог граничног прелаза Градишка би била без саобраћајних застоја и без прелаза у самом центру града. БиХ и РС би добиле један од најмодернијих граничних прелаза, који би Бањалуку директно ауто-путем спојио са Европском унијом, порука је Радована Ковачевића.

"Сада смо дошли у ову ситуацију да од једног човјека из Федерације БиХ који уцјењује Републику Српску са многим другим стварима које немају никакве везе са отварањем граничног прелаза. Дакле, данас би биле смањене гужве на граничном прелазу у Градишци, данас би Градишка живио нормалан живот без саобраћајних гужви, без граничног прелаза у центру града", рекао је Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

Поразно је да самовоља Зијада Крњића, заустави пуштање у рад новоизграђеног граничног прелаза између Хрватске и БиХ, односно Републике Српске, наводи Радован Вишковић. За "Аутопутеве" је најпоразнија чињеница, каже Вишковић, да за саобраћај остаје затворен један од најважнијих путних објеката у Српској - мост преко ријеке Саве код Градишке изграђен још 2022. године.

"Тешко је повјеровати да ће хрватска страна, послије ове бламаже са одгађањем отварања новог граничног прелаза у Градишци, имати повјерења у било кога од партнера са ове стране Саве. Поставља се логично питање до када ће политиканство и дневна политика бити изнад интереса народа, који живе у овој земљи", рекао је Радован Вишковић, в.д. директор "Аутопутева Републике Српске".

Мост на Сави код Градишке само један од пројеката, који су Република Српска и Аутопутеви реализовали са партнерима из Хрватске и ЕУ, наводи Вишковић. Подсјећа да је Република Српска овај мост чекала 15 година, јер је први корак у његовој реализацији направљен 21. априла 2004. године, када су БиХ и Хрватска потписале Меморандум о сагласности за припрему и изградњу ауто-пута Бањалука - Градишка и прикључка на Посавски аутопут Загреб - Липовац.

Тагови:

Градишка

Гранични прелаз

