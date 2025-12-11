Вишковић: Поразна чињеница да Крњић зауставља пуштање у рад граничног прелаза

Извор:
АТВ
11.12.2025
11:35
Поразна и невјероватна је чињеница да је члан УО УИО БиХ Зијад Крњић остао при свом ставу да не да сагласност на измјене правилника о унутрашњој организацији УИО БиХ, чиме је зауставио пуштање у рад новоизграђеног граничног прелаза између Хрватске и БиХ, односно Републике Српске, истакао је вршилац дужности директора Јавног предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић.
Вишковић је додао да је за "Аутопутеве Републике Српске", најпоразнија чињеница да, због самовоље једног човјека, за саобраћај остаје затворен један од најважнијих путних објеката у Српској, мост преко ријеке Саве код Градишке, који је изграђен још у љето 2022. године.
"То је мост, који је Република Српска чекала равно 15 година, јер је први корак у реализацији овог пројекта начињен 21. априла 2004. године, када је између Министарства комуникација и транспорта БиХ и Министарства мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске потписан Меморандум о сагласности за припрему и изградњу аутопута Бањалука-Градишка и прикључка на Посавски аутопут Загреб-Липовац на паневропском коридору Х у подручју постојећег чворишта Окучани. Као кључни заједнички објекат, предвиђен је нови гранични мост преко ријеке Саве с прикључним дионицама до постојећих саобраћајница на обје стране", каже Вишковић.
Додаје, да не желећи да се враћа у прошлост и упире прст у било кога због толиког чекања, подсјетиће само да је од потписивања тог првог меморандума, па до почетка радова прошла деценија и по, током које су потписани протоколи о сарадњи, формиране међународне експертске групе за припрему тендерске документације, припремљена сва планска и пројектна документација, обезбијеђен новац, исходована грађевинска и остале неопходне дозволе.
"Да се чекању коначно назире крај, било је јасно почетком 2019. године, када је Министарство за просторно уређење Републике Српске обновило раније издату Потврду, којом се потврђује да надлежни орган Републике Хрватске може издати грађевинску дозволу за изградњу моста, послије чега је расписан тендер, претходно припремљен од стране међународне радне групе за припрему тендерске документације. Тендер за извођача радова спровела је хрватска страна, док је БиХ спровела тендер за надзор радова", додаје се у саопштењу.
Каже, средином те године, тачније 16. јула 2019. године, у Загребу је потписан уговор за изградњу моста, између "Хрватских цеста" и Министарства транспорта и комуникација БиХ, као заједничког инвеститора и изабраног извођача радова, конзорцијума који чине компаније "Интеграл Инжењеринг", Лакташи, "Ђуро Ђаковић Монтажа", Загреб и "Загреб Монтажа", Загреб.
"Уговорена вриједност радова износила је 19,5 милиона евра, а за реализацију овог пројекта одобрена су и грант средства Европске уније, која је дала велики допринос у реализацији овог пројекта. Почетак радова озваничен је 11. октобра 2019. године, рок за завршетак био је двије и по године, а извођач се, упркос потешкоћама, изазваним пандемијом Ковид – 19, држао прописаних рокова и мост је завршен у љето 2022. године", додаје се у саопштењу.
Наводи да је за коначно пуштање у саобраћај требало још изградити приступну саобраћајницу са хрватске стране, као и нови граничи прелаз, што је такође урађено ових мјесеци.
"И када су коначно стечени сви услови за отварање нових граничних прелаза с обје стране ријеке Саве, које повезује наш мост, дошли смо у ситуацију да један човјек, без образложења и разумног разлога, блокира сав тај труд и рад, сва очекивања и жеље за бржим, квалитетнијим и модернијим повезивањем на европску транспортну мрежу. ЈП "Аутопутеви Републике Српске" најоштрије осуђује овакво понашање такозваног експерта у УО УИО БиХ, јер тврдоглавим одбијањем да да сагласност на измјену унутрашњих аката УИО БиХ, показује стварне намјере БиХ у погледу Републике Српске и њене жеље да гради савремену путну инфраструктуру и повезује се са регионом и ЕУ", поручио је Вишковић.
Истиче, да је мост на Сави код Градишке само је један од пројеката, који је Република Српска и ово предузеће реализовало са партнерима из Хрватске и ЕУ.
"Према његовим ријечима, тешко је повјеровати да ће хрватска страна, послије ове бламаже са одгађањем отварања новог граничног прелаза у Градишци, имати повјерења у било код од партнера са ове стране Саве. Поставља се логично питање до када ће политиканство и дневна политика бити изнад интереса народа, који живе у овој земљи", упитао је, на крају, Вишковић.
