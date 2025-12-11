Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању

Извор:
СРНА
11.12.2025
11:20
Коментари:1
Република Српска је јединствена када су у питању национални интереси и то је доказано отказивањем концерта Аце Лукаса у Бањалуци, оцијенио је предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић.
Којић је истакао да су као организација били спремни реаговати и спријечити бруку, али их је обрадовала вијест да је концерт отказан.
"Тај човјек није добродошао у Републику Српску и нека то схвати јер увредом наших жртава он је пљунуо по свим жртвама, посебно по 3.267 жртава Подриња јер се дружио, сликао и забављао са оним ко је најодговорнији за масовне злочине над нашим најмилијим", рекао је Којић Срни.
Он је додао да је пјевач и синоћ показао да не поштује Републику Српску лажним спином да је концерт распродат.
Поручио му је да пјева у Тузли, Сарајеву, Кисељаку, Зеници и другим "махалама" у ФБиХ јер је, како каже, показао да му ништа није свето.
"Нама су гробови наших убијених светиња", истакао је Којић и апеловао да се Лукасу ускрати гостопримство у Републици Српској јер је стварана крвљу, а они који то не поштују нису ни добродошли.
Аца Лукас требало је да наступа 29. децембра у једном бањалучком клубу у оквиру новогодишњемг програма, али је концерт отказан.
