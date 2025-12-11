Logo
Large banner

Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању

Извор:

СРНА

11.12.2025

11:20

Коментари:

1
Којић: Српска јединствена када су национални интереси у питању
Фото: АТВ

Република Српска је јединствена када су у питању национални интереси и то је доказано отказивањем концерта Аце Лукаса у Бањалуци, оцијенио је предсједник сребреничке Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бранимир Којић.

Којић је истакао да су као организација били спремни реаговати и спријечити бруку, али их је обрадовала вијест да је концерт отказан.

Акција у Шпанији, ухапшено осам Срба

Хроника

Срби попадали са тоном кокаина - ВИДЕО

"Тај човјек није добродошао у Републику Српску и нека то схвати јер увредом наших жртава он је пљунуо по свим жртвама, посебно по 3.267 жртава Подриња јер се дружио, сликао и забављао са оним ко је најодговорнији за масовне злочине над нашим најмилијим", рекао је Којић Срни.

Он је додао да је пјевач и синоћ показао да не поштује Републику Српску лажним спином да је концерт распродат.

Поручио му је да пјева у Тузли, Сарајеву, Кисељаку, Зеници и другим "махалама" у ФБиХ јер је, како каже, показао да му ништа није свето.

Дуња Илић

Сцена

Пјевачица саму себе пријавила полицији: Усред ноћи је ухватила јака криза

"Нама су гробови наших убијених светиња", истакао је Којић и апеловао да се Лукасу ускрати гостопримство у Републици Српској јер је стварана крвљу, а они који то не поштују нису ни добродошли.

Аца Лукас требало је да наступа 29. децембра у једном бањалучком клубу у оквиру новогодишњемг програма, али је концерт отказан.

Подијели:

Таг:

Бранимир Којић

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

Србија

Ужас на градилишту: Радник пао са другог спрата, није му било спаса

3 ч

0
Смањује се дуг Аеродрома Српске, расте број путника

Економија

Смањује се дуг Аеродрома Српске, расте број путника

3 ч

0
Људи штрајкују

Свијет

Масовни штрајк пријети да поремети саобраћај и услуге

3 ч

0
Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Регион

Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

3 ч

0

Више из рубрике

Измјенама Закона до ефикаснијег пословања јавних предузећа

Република Српска

Измјенама Закона до ефикаснијег пословања јавних предузећа

4 ч

0
Повећање пензија и плата: Ево шта се све предвиђа буџетом за 2026. годину

Република Српска

Повећање пензија и плата: Ево шта се све предвиђа буџетом за 2026. годину

19 ч

3
Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју

Република Српска

Сретко Ђурковић именован за повјереника Социјалистичке партије Српске у Добоју

20 ч

0
Додик: Подршка Јавору и ГО у Приједору

Република Српска

Додик: Подршка Јавору и ГО у Приједору

21 ч

2
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

23

''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

14

19

Апел из МУП-а Српске: Опрезно са употребом пиротехнике

14

15

Преминуле још двије жене у превртању чамца у Славонском Броду

14

15

Орбан: Европа у дубокој кризи цивилизације

14

10

Пала бугарска влада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner