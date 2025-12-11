Одређен притвор сину познате пјевачице: Напао Индијце, украо им бицикле и новац

Извор:
Дневник.хр
11.12.2025
11:08
Коментари:0
Младићу који је напао два индијска радника на загребачкој Трешњевки и узео им новац и бицикле одређен је једномјесечни истражни затвор, саопштило је тужилаштво, које 22-годишњака терети да је недјела починио из мржње.
Општинско казнено државно тужилаштво у Загребу извијестило је да је суцу истраге Жупанијског суда поднијело приједлог за одређивање истражног затвора против 22-годишњака због опасности од понављања казненог дјела, што је судац истраге прихватио.
Претходно је тужилаштво испитало осумњиченог те против њега покренуло истрагу због два казнених дјела разбојништва из мржње.
Регион
Трампов зет улаже милијарду долара у острво на Јадрану
Тужилаштво је саопштило да је с циљем присвајања туђих ствари у два наврата у кратком временском размаку пришао држављанима Индије који су обављали доставу на електричним бициклима. Физички их је напао, више пута их је ударио у главу те им украо електричне бицикле и новац.
Младић, син хрватске пјевачице, ухапшен је дан након напада, а и раније је пријављиван због низа инцидената, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму