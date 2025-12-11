Вулета се исправио: Страдао један мигрант приликом превртања чамца

Извор:
Један мигрант је смртно страдао приликом превртања чамца у Славонском Броду, а не три како је раније речено, рекао је шеф ватрогасаца у том граду Иван Вулета.
Вулета је првобитно изјавио да су извукли три мртва мигранта, а да је осам било живих, али се накнадно исправио, преносе хрватски медији.
- На првој локацији шест миграната је затечено како се држе за сплав и извадили смо их све живе. Добили смо дојаву од полиције да се код стадиона налази још миграната у Сави и тамо смо извадили три, један је био мртав одмах, а два жива - рекао је Вулета.
Он је додао да је један од те двојице био у тешком стању.
Из полиције су раније навели да је држављанин БиХ, који се доводи у везу с кривичним дјелом, такође у болници и под надзором полицијских службеника.
- Полицијски службеници настављају даљи рад и криминалистичко истраживање на утврђивању чињеница и околности наведеног догађаја - саопштила је полиција.
