Вулета се исправио: Страдао један мигрант приликом превртања чамца

Извор:

СРНА

11.12.2025

10:56

Коментари:

0
Преврнуо се чамац са мигрантима, једна особа погинула
Фото: YouTube/Screenshot/Infopix

Један мигрант је смртно страдао приликом превртања чамца у Славонском Броду, а не три како је раније речено, рекао је шеф ватрогасаца у том граду Иван Вулета.

Вулета је првобитно изјавио да су извукли три мртва мигранта, а да је осам било живих, али се накнадно исправио, преносе хрватски медији.

hitna pomoc

Хроника

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

- На првој локацији шест миграната је затечено како се држе за сплав и извадили смо их све живе. Добили смо дојаву од полиције да се код стадиона налази још миграната у Сави и тамо смо извадили три, један је био мртав одмах, а два жива - рекао је Вулета.

Он је додао да је један од те двојице био у тешком стању.

Из полиције су раније навели да је држављанин БиХ, који се доводи у везу с кривичним дјелом, такође у болници и под надзором полицијских службеника.

pješački prelaz, kiša, пјешачки прелаз, аквана

Друштво

Пљуштале казне за пјешаке у Бањалуци

- Полицијски службеници настављају даљи рад и криминалистичко истраживање на утврђивању чињеница и околности наведеног догађаја - саопштила је полиција.

Хрватска

