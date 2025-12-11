Ана Волш данима прије нестанка била узнемирена: Пријатељи открили детаље

Извор:
Телеграф
11.12.2025
10:33
Коментари:0
На суђењу Брајану Волшу за убиство супруге, Београђанке Ане Волш, у сриједу је свједочило двоје њених најближих пријатеља. Они су причали о томе како се њихов брак распадао и да је Ана зарађивала пуно више од свог супруга.
Анина најбоља пријатељица, Алиса Кирби, у сузама је рекла да је Ана доживјела емоционалну "тачку слома" само неколико дана пре нестанка због напетог брака са Брајаном, углавном захваљујући његовој федералној осуди за превару са умјетнинама.
Кирби, која је позвана као посљедњи свједок тужилаштва у случају убиства против Волша, испричала је пороти како је изашла на пиће са Аном 29. децембра 2022. године, само три дана прије него што је Ана нестала 1. јануара 2023.
"Те ноћи, Ана је била јако узнемирена. Била је помало сломљена јер је све било јако тешко", рекла је Кирби и почела да плаче.
Алиса је додала да је Ана била узнемирена због много ствари.
Градови и општине
Нису хтјели кредит: Пар из Бијељине направили кућу од блата и изгледа савршено
"Била је заиста на ивици слома. Разговарале смо о много чему", додала је она.
Кирби је објаснила да је Брајанов случај преваре са умјетнинама био највећи стрес за Анин брак, јер је он био заглављен у њиховој кући у Кохасету у Масачусету, у кућном притвору са њихова три сина, док је Ана повремено живела у Вашингтону, гдје је имала успјешан посао и зарађивала 300.000 долара годишње.
"Заиста је жељела да буде са својом дјецом, њихов брак је дуго био веома напет", додала је она.
Кирби је рекла како јој је Ана признала да жели да Брајан преузме одговорност за злочине чак и ако то значи да ће ићи у затвор, како би могли да пређу преко тога и поново уједине породицу.
Стрес због федералног случаја и физичка удаљеност између Ане и Брајана такође су довели до тога да престану да имају односе, поверила се Ана другарици.
"Рекла ми је да, осим што је све било јако тешко, нису били интимни већ дуго времена. Можда више од годину дана", додала је Кирби.
Брајан је био депресиван због кривичног случаја, а Ана је осјећала да јој "енергија нестаје", рекла је Кирби о разлогу зашто је пар престао да спава заједно.
Кирби је почела да плаче на клупи за свједоке, након што је пороти приказана фотографија пријатељица са посљедње вечери коју су провеле заједно.
У сриједу је сведочио још један Анин близак пријатељ, Гем Мутлу, који је дочекао са њима Нову годину у њиховој кући у Кохасету, мало прије него што је Српкиња нестала.
Рекао је како му је Брајан признао да је те године зарадио само 50.000 или 60.000 долара, док је Ана зарадила пет пута више са својим бонусима.
Мутлу је такође био емотиван на клупи за свједоке док се сећао посљедњих тренутака које је провео са Аном док су њих троје пили шампањац, сјећао се тешкоћа из протекле године док се радовао ономе што ће нова година донети.
Њих троје су се потписали на кутији флаше Лансон Нобле Куве Брут од 125 долара коју су попили, а поротници су видјели те фотографије.
"Вау! 2022.... Каква година! Ипак, још увијек смо овде и заједно!", написала је Ана на кутији шампањца.
Мутлу је отишао око 1.30 сати 1. јануара, а тужиоци тврде да је Брајан након тога убио Ану, раскомадао њено тело и бацио га у различите контејнере. Њено тијело никада није нађено.
Мутлу је рекао да га је Брајан позвао 4. јануара тврдећи да је Ана отишла 1. јануара због хитне ситуације на послу и да се отада није чуо са њом.
Свијет
Пријете поплаве: Десетине хиљада људи пред евакуацијом
"Био сам неповерљив. Рекао сам: Каква би радна ванредна ситуација могла бити за Нову годину. То су комерцијалне некретнине", одговорио му је Мутлу.
Додао је да му није имало смисла да би Ана отишла и питао је Брајана да ли се можда посвађао са Аном.
"Његов одговор је био: Не, да ли је изгледало као да смо се посвађали док си био код нас?", рекао је Мутлу.
Додао је да га је погодио Брајанов тон када је рекао да је Ана нестала.
"Био је много уравнотеженији и ублажен. Његов тон није био паничан", додао је он.
Брајан Волш је признао да је раскомадао тијело своје жене и бацио остатке у више контејнера за смеће, али након што је "она изненада преминула у сну" и тврди да је није убио.
Одбрана тврди да је Ана умрла без објашњења, а Волш је, вјерујући да ће бити окривљен, покушао да прикрије смрт.
Суђење, које траје већ другу недјељу, биће настављено данас, преноси Телеграф.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму