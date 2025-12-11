Кућа од блата и сламе у БиХ: Пар из Бијељине направио дом без кредита

Извор:
Млади пар у Бијељини и Бајмоку гради куће од природних материјала – сламе, блата и дрвета – које штеде енергију, стварају здраву микроклиму и дуготрајне су.
"Јадна дјеца, немају од чега да праве кућу, већ од блата и сламе… Па зар нема нико да им помогне да то направе како треба“, прокоментарисала је једна старија становница Бијељине када је чула да двоје младих људи на овај, за многе необичан начин, граде свој дом.
Александар Дринић и Биљана Гаврић годинама слушају овакве и још оштрије коментаре. Од када су почели да подижу кућу у Доњој Чађавици, надомак Бијељине, користећи искључиво природне материјале, њихов рад привлачи знатижељне погледе и, неријетко, неразумијевање.
Њихов будући дом налази се тик поред пута који спаја Бијељину и Брчко, па самим тим не може да прође непримијећен.
Иако је градња кућа од блата, сламе, дрвета и земље ријеткост у Босни и Херцеговини, она је далеко присутнија у Србији, Хрватској, Аустрији и широм Европе, гдје се овакви еколошки објекти сматрају дуговјечним, изузетно енергетски ефикасним и здравим за живот.
Биљана каже да им је од првог дана било јасно да многи неће разумјети шта раде.
"Људима ништа није јасно. Прво су мислили да је то нека барака, па штала, па кућица за коње или пчеле… Заиста смо слушали разне коментаре, прича она кроз осмијех.
Александар додаје:
"Долазио нам је један архитекта који је савјетовао да ‘усидимо кућу’, да је не би однио ураган. Ја му кажем – на кући је десет кубика земље! Људи не могу да прихвате да кућа без бетона може да буде чврста и стабилна".
Александар објашњава да су обоје од почетка знали да не желе живот у граду.
"Тамо је загађење катастрофално. Пуно се ложи угаљ, ваздух је све гори. Онда дође кредит – тридесет година да отплаћујеш стан или кућу, осим ако ти родитељи већ нису обезбиједили нешто“, каже он, преноси "Стил".
Зато су одлучили да се окрену природи и да, умјесто бетона и арматуре, сами направе свој дом.
"Прво смо размишљали о дрвеној кући. Тражили смо планове, претраживали све што постоји. И онда смо наишли на планове кућа од природних материјала – блата, сламе, земље, креча… То нас је одушевило. Нисмо хтјели класичну кућу, јер знамо све њене недостатке. Жељели смо нешто здравије, дуготрајније и енергетски ефикасније“, прича Биљана.
Александар додаје да су чак пронашли једну фирму код Сарајева која прави брвнаре.
"Разматрали смо то, али дрво нема довољну изолацију за свакодневни живот. То је одлично за викендицу, али није за кућу у којој си сваког дана, током зиме, љета, киша, високих температура…“, објашњава он.
Овај млади пар, који је заједно већ годинама, посветио је мјесеце истраживању еколошких техника градње, традиционалних метода и савремених природних материјала. Учили су из искустава широм Европе, гледали радионице, читали књиге, а део знања стекли су и кроз праксу.
"Ишли смо у Ириг, у Србији, да тамо видимо како је један човјек направио кућу на спрат користећи ову технику. Продао је стан у Београду и отишао у Ириг, гдје је направио кућу покривену трском. Напољу је било више од 30 степени, клима у аутомобилу је радила, а када смо ушли унутра – било је прохладно. Питали смо га како грије, а он је рекао да је, кад је најхладније, довољна једна ватра у пећи да загрије 120 квадрата", причају.
Овај утисак био је пресудан за Александра Дринића и Биљану Гаврић. Тада су схватили да су куће од природних материјала много више од романтичне идеје – да су енергетски ефикасне, здраве за живот, удобне и дуготрајне.
То је била прекретница послије које више нису имали дилему да ли да се упусте у градњу оваквог дома.
Куће овог типа најчешће имају само једну бетонску компоненту – такозвану "мртву плочу", односно темељну основу на којој се даље гради. То је једини дио конструкције који је урађен на традиционалан савремени начин.
"Само су нам мајстори требали за ту плочу, све остало смо радили сами. А кад кажем ‘ми’, мислим на нас двоје, наше родитеље, породицу и пријатеље. Сви радимо кад можемо. Да имам два мјесеца одмора и 10–20 људи, кућу бисмо направили за два мјесеца“, говори Александар.
Земљиште су добили раније, административне кораке рјешавали годинама, након чега је почела градња.
На бетонску плочу постављају се рамови од црног бора, учвршћени металним анкерима и матицама. Ови рамови служе као основна костур-конструкција куће. На њих се касније надовезује дрвена конструкција крова.
Овај корак је кључан, јер дрво даје еластичност и отпорност на потресе и спољне утицаје. Такве куће, тврде стручњаци, боље подносе временске промјене од ригидних бетонских система.
Дебели зидови од пресованих бала сламе (30–60 центиметара)
Након конструкције, постављају се бале сламе – снажно пресоване, врло густе, изузетно отпорне на влагу, инсекте и чак пожар.
Дебљина зидова креће се од 30 до 60 центиметара, што је далеко више од стандардног зида у класичној градњи. Управо та дебљина омогућава одличну изолацију – љети хлади, зими задржава топлоту.
Зидови се прво малтеришу:
Александар и Биљана избјегавају цемент, јер он "закључава“ зид, спречава природно испаравање влаге и доводи до пропадања.
Њихова кућа има тзв. зелени кров, прекривен травом и биљкама.
Овај систем често се користи у Скандинавији, Њемачкој и Аустрији – сада све чешће и на Балкану.
Сличан пројекат реализује и Љубиша Вуковић у Бајмоку, у сјеверној Војводини. Он обнавља стару војвођанску кућу користећи исте природне материјале: сламу, блато, пијесак и дрво.
И он се сусрео са неразумијевањем.
"Многи повезују градњу са блатом и сламом са сиромаштвом, па неће да прихвате такву идеју. А куће грађене од материјала из околине трају 200–300 година, за разлику од индустријске градње која једва издржи педесетак", испричао је.
Вуковић, искусан грађевинац, истиче да је слама идеалан изолатор и лак за обраду.
Све су то заблуде.
"Кад се зид умалтерише, нема довољно кисеоника за живот инсеката. Зид је отпоран на ватру и по прописима може парирати блоку и цигли“, објашњава Вуковић.
Блатни малтер је, према његовим ријечима, једини исправан избор – цемент "загуши" зид и убрзава пропадање.
Завршни слој малтера мора бити мјешавина пијеска, земље и креча, са обавезним подизањем зида 30 центиметара изнад земље како би се заштитио од влаге. Јужна страна куће пожељно је да буде стаклена – због сунчеве свјетлости и природног гријања.
Градња од сламе, земље, дрва и трске није повратак "сиромаштву“, већ повратак мудрости која је вијековима функционисала – одрживо, економично и у складу са природом.
Како у Бајмоку, тако и у околини Бијељине, људи често застају крај оваквих кућа да би видјели шта се заправо гради. Многи су у почетку мислили да је у питању хир младих људи, занесењаштво или чак посљедица сиромаштва – јер се у нашим крајевима блато, слама и дрво неријетко повезују са старим временима и недостатком новца.
Међутим, они који се распитају убрзо открију да је прича управо супротна: оваква градња није резултат немања, него посебног начина размишљања – економичног, рационалног и еколошки освијешћеног.
Овакве куће нису ни импровизација ни привремено рјешење, већ дугорочна инвестиција, често издржљивија и стабилнија од конвенционалне градње.
Дринић појашњава димензије и трошкове њихове будуће куће:
"Наша кућа споља има 13,5 са 9,5 метара. Унутра је око стотину квадрата корисног простора, а остатак заузимају зидови дебљи од 60 центиметара. За кућу овог типа, потпуно усељиву, потребно је око 23.000 марака, дакле око 11.500 евра. Најскупљи дио је темељ, бетон – на њега је отишло око 3.000 евра", каже он.
Када се упореди с трошковима изградње класичне куће, овакав приступ је често и до три пута јефтинији, поготово јер се већи дио посла може радити ручно, без потребе за специјализованом опремом или великим тимовима мајстора.
Кључ уштеде крије се у својствима сламе. Александар објашњава:
"Ако је слама чврсто балирана, њен коефицијент топлотне изолације десет пута је бољи од зида направљеног од обичног блока са три центиметра стиропора".
То практично значи да током зиме кућа дуго задржава топлоту, док је током љета пријатно хладна – без климе или уз минимално хлађење. Уз додатне елементе попут зеленог крова или стакленика, енергетска ефикасност додатно расте.
Саговорници упозоравају и на једну од највећих грешака модерног грађевинарства:
Ако се кућа потпуно затвори стиропором, ПВЦ столаријом и фолијама, настаје простор у којем ваздух не циркулише. Влагу коју стварају људи, дисање, кување и туширање зидови више не могу да упију.
"Зидови почињу да ’гуше’, појављује се конденз, буђ и племен, а дугорочно то може допринијети развоју плућних болести“, објашњавају саговорници.
Куће од природних материјала омогућавају зидовима да дишу, чиме се аутоматски регулише влага у простору – без машина, филтера или додатних система.
Такве куће не захтијевају специјализоване тимове електричара или водоинсталатера – стандардне инсталације се могу поставити исто као у сваком другом објекту, уз минимална прилагођавања.
"То је наш дом, направљен нашим рукама, од материјала који не трују, не загађују и не захтијевају скупе системе да би кућа била топла и здрава", прича Александар.
За њега и Биљану, оваква кућа није само објекат, већ пројекат живота – повратак природи, слободи и другачијем систему вриједности, гдје се енергија троши мудрије, простор дише природно, а дом расте заједно са људима који га граде.
