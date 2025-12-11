Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње

11.12.2025
09:19
Коментари:0
Стамбено–пословни објекат “Позоришна”, који компанија ИНПРОЗ Гроуп тек почиње градити у самом центру Тузле, у непосредној близини Народног позоришта, распродан је у потпуности – и то прије него што су за њега "закипани темељи".
Овај податак потврђује изузетно интересовање купаца за нове станове у ужем градском језгру, али и репутацију инвеститора који у Тузли већ годинама гради објекте препознатљиве по квалитету и локацији.
Из компаније наводе да је ово њихов десети објекат у Тузли који је достигао стопостотну продају, што доживљавају као потврду повјерења које купци указују кроз сваки нови пројекат. Како истичу, ријеч је о повјерењу које се гради годинама, кроз квалитетну изградњу, функционална рјешења и модеран приступ урбаном становању.
Објекат “Позоришна” замишљен је као савремено архитектонско рјешење које поштује изглед градске језгре, укључујући тријем уз Позоришну улицу и пословне просторе у приземљу. На етажама планирано је укупно 11 станова различитих квадратура, док ће будућим станарима на располагању бити и оставе, бициклана те пратећи простори.
– Наш 10. објекат – СПО “Позоришна” – званично је распродат. Не гледамо то као на број, већ као на повјерење које дијелимо, домове које смо створили и развој нашег града кроз сваку нову причу. Захваљујемо се свим купцима на указаном повјерењу, као и нашим сарадницима који су дио сваког темеља, зида и завршног детаља овог пројекта. Нови пројекти су већ на путу, а ми једва чекамо да их подијелимо с вама. Заједно градимо сигурније, љепше и модерније сутра – поручили су из ИНПРОЗ Гроуп Тузла.
Из исте компаније су најавили и да ускоро отварају врата јединственог стамбено–пословног објекта „Мусиqуе“, који је такођер у потпуности распродан.
