Сви станови у објекту у центру града распродани и прије почетка градње

11.12.2025

09:19

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Стамбено–пословни објекат “Позоришна”, који компанија ИНПРОЗ Гроуп тек почиње градити у самом центру Тузле, у непосредној близини Народног позоришта, распродан је у потпуности – и то прије него што су за њега "закипани темељи".

Овај податак потврђује изузетно интересовање купаца за нове станове у ужем градском језгру, али и репутацију инвеститора који у Тузли већ годинама гради објекте препознатљиве по квалитету и локацији.

Из компаније наводе да је ово њихов десети објекат у Тузли који је достигао стопостотну продају, што доживљавају као потврду повјерења које купци указују кроз сваки нови пројекат. Како истичу, ријеч је о повјерењу које се гради годинама, кроз квалитетну изградњу, функционална рјешења и модеран приступ урбаном становању.

Уништени гробови

БиХ

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

Објекат “Позоришна” замишљен је као савремено архитектонско рјешење које поштује изглед градске језгре, укључујући тријем уз Позоришну улицу и пословне просторе у приземљу. На етажама планирано је укупно 11 станова различитих квадратура, док ће будућим станарима на располагању бити и оставе, бициклана те пратећи простори.

– Наш 10. објекат – СПО “Позоришна” – званично је распродат. Не гледамо то као на број, већ као на повјерење које дијелимо, домове које смо створили и развој нашег града кроз сваку нову причу. Захваљујемо се свим купцима на указаном повјерењу, као и нашим сарадницима који су дио сваког темеља, зида и завршног детаља овог пројекта. Нови пројекти су већ на путу, а ми једва чекамо да их подијелимо с вама. Заједно градимо сигурније, љепше и модерније сутра – поручили су из ИНПРОЗ Гроуп Тузла.

Из исте компаније су најавили и да ускоро отварају врата јединственог стамбено–пословног објекта „Мусиqуе“, који је такођер у потпуности распродан.

/Тузлаинфо.ба/

станови

Tuzla

