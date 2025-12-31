Logo
Large banner

Револуција на Јутјубу: Нови АИ алат омогућава свима да праве видеоигре директно на платформи

31.12.2025

16:47

Коментари:

0
Јутјуб платформа телефон
Фото: freestocks.org/Pexels

Гугл наставља снажно да гура вјештачку интелигенцију у средиште својих дигиталних производа, а најновији примјер долази из сегмента забаве и гејминга.

Наиме, Јутјуб Gaming је најавио отворену бета верзију пројекта Playables Builder, новог алата који креаторима садржаја омогућује израду једноставних видеоигара уз помоћ АИ, без потребе за програмерским знањем, преноси Računalo.com.

"Playables Builder" темељи се на прототипу web-aplikacije развијене уз Гемини 3, најновију верзију Гугл АИ модела. Одабрани креатори могу помоћу природног језика описати идеју игре, док систем аутоматски генерише функционалне, кратке игре које се могу изравно играти унутар Јутјуб платформе. Тиме се додатно проширује концепт Јутјуб Playablesa, који је први пут тестиран 2023. године на десктоп и мобилним уређајима.

Подсјетимо, током 2024. године Јутјуб је већ увео подршку за игре с више играча, а интеграција АИ логичан је сљедећи корак у развоју платформе. Гугл на овај начин настоји додатно ангажовати кориснике и креаторе, нудећи им нове формате интерактивног садржаја који спајају видео, игре и АИ технологију, пише Рачунало.

Playables Builder концептуално подсјећа на недавно представљене пројекте Disco и GenTabs из Гугл Лабса. А ријеч је о АИ алатима који корисницима омогућују да путем једноставних текстуалних упита добију интерактивне widgete и прилагођене приказе информација, с циљем лакшег и учинковитијег прегледавања weba.

Подијели:

Таг:

Jutjub

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Утврђено зашто су изумрли хобити

Наука и технологија

Утврђено зашто су изумрли хобити

1 д

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Наука и технологија

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

1 д

0
Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

Наука и технологија

Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

2 д

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Наука и технологија

Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner