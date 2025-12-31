Револуција на Јутјубу: Нови АИ алат омогућава свима да праве видеоигре директно на платформи

31.12.2025
Гугл наставља снажно да гура вјештачку интелигенцију у средиште својих дигиталних производа, а најновији примјер долази из сегмента забаве и гејминга.
Наиме, Јутјуб Gaming је најавио отворену бета верзију пројекта Playables Builder, новог алата који креаторима садржаја омогућује израду једноставних видеоигара уз помоћ АИ, без потребе за програмерским знањем, преноси Računalo.com.
"Playables Builder" темељи се на прототипу web-aplikacije развијене уз Гемини 3, најновију верзију Гугл АИ модела. Одабрани креатори могу помоћу природног језика описати идеју игре, док систем аутоматски генерише функционалне, кратке игре које се могу изравно играти унутар Јутјуб платформе. Тиме се додатно проширује концепт Јутјуб Playablesa, који је први пут тестиран 2023. године на десктоп и мобилним уређајима.
Подсјетимо, током 2024. године Јутјуб је већ увео подршку за игре с више играча, а интеграција АИ логичан је сљедећи корак у развоју платформе. Гугл на овај начин настоји додатно ангажовати кориснике и креаторе, нудећи им нове формате интерактивног садржаја који спајају видео, игре и АИ технологију, пише Рачунало.
Playables Builder концептуално подсјећа на недавно представљене пројекте Disco и GenTabs из Гугл Лабса. А ријеч је о АИ алатима који корисницима омогућују да путем једноставних текстуалних упита добију интерактивне widgete и прилагођене приказе информација, с циљем лакшег и учинковитијег прегледавања weba.
