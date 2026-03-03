Радници вртића четири мјесеца без плате

Аутор:Сања Трифковић
Три мјесеца без плате, са зарађеном четвртом, радници бијељинског вртића „Чика Јова Змај“, ни сами не знају како преживљавају.
Бавећи се једним од најодговорнијих послова, пружају максимум квалитета у радном процесу, али да не знају како даље без личних примања која су има Законом загарантована.
„Доста се прича по граду како ми то уопште живимо четири мјесеца без плате, као да измишљамо и као да правимо неку фарсу, ми четири мјесеца имамо зарађену плату која нам није исплаћена. То је могуће само уз добру подршку добрих људи који нас воле, да изведемо живот четири мјесеца без плате“, рекла је Јелена Цвјетковић , васпитач у ЈУ Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“, Бијељина.
„Криви“ јер су се Законски у виду штрајка борили и тада да добију плату, сада немају ни остале зарађене плате.
„Имамо ситуацију да су радници вртића „Чика Јова Змај“ кажњени у овом моменту због штрајка који су организовали од 3.новамбра до 3.децембра 2025., године, а разлог штрајка је било опет кашњење плата које се понавља из мјесеца у мјесец.Тако да су радници вртића у овом моменту дошли у изузетно неповољан материјални положај гдје су угрожена њихова егзистенција и њихових породица", каже Славиша Вујановић, директор ЈУ Дјечији вртић „Чика Јова Змај“, Бијељина.
Закон је јасан кажу у синдикалној организацији вртића, и јасно је под којим условима се организује.Све то у вртићу су и испоштовали.
„Закон о штрајку је регулисан на начин да се каже да до 12 радних дана штрајка радници имају право на пуну плату уколико штрајкују због неисплаћене плате, а након 12.дана штрајка такође имају право на пуну плату уколико се послодавац и синдикат тако договоре. Послодавац и Синдикат су потписали један споразум који подразумијева да ће радници за све дане штрајка имати пуну плату, али када је дошао моменат исплате те плате, када смо предали обрасце за плате у ГУ, и који су тамо регуларно запримљени, градоначелник је оспорио нама исплату те пуне плате“, рекла је Адриана Мирић, предсједник Синдикалне организације радника Дјечијег вртића "Чика Јова Змај", Бијељина.
Без обзира на сталне напоре и жељу да се проблем превазиђе путем дијалога, до сада се то није догодило те су били принуђени и тренутно су покренули извршни поступак за новембарску и децембарску плату. Радници нису добили четири плате, а ми улазимо у пету годину у којој нисмо добили одговор од градоначелника и Градске управе на ово и слична питања.
