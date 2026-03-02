Logo
Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

АТВ

02.03.2026

16:47

Фото: АТВ

Због инцидента на путу на око 300 метара од куће Славена Јелића, одборници СНСД-а, СПС-а, ДЕМОС/Уједињена Српска, СДА и БХ траже хитно сазивање Скупштине града Теслић.

"Тражимо да Скупштина града Теслића од надлежних органа хитно и без одлагања добије све информације о овом инциденту, као и да надлежни органи што прије расвијетле овај случај и утврде одговорност, а на ванредној сједници донесу мјере заштите", наводе у објави.

Наводе да је неопходно да се на сједници нађу још три изузетно важе теме за све грађане Теслића.

Приједлог дневног реда:

1. Инцидент на путу према кући Славена Јелића

2. 100 година ФК „Пролетер“ Теслић – формирање радне групе и обезбјеђење средстава

3. Квалитет воде за пиће – хитно утврђивање стања и конкретне мјере заштите здравља грађана

4. Предмет у тужилаштву (трговина утицајем) – јавност мора знати у којој је фази поступак

Ову иницијативу потписало је 14 одборника који апелују да се хитно закаже ванредна сједница.

