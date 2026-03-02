Одборници у Теслићу трже хитно сазивање Скупштине града

Извор:
Због инцидента на путу на око 300 метара од куће Славена Јелића, одборници СНСД-а, СПС-а, ДЕМОС/Уједињена Српска, СДА и БХ траже хитно сазивање Скупштине града Теслић.
"Тражимо да Скупштина града Теслића од надлежних органа хитно и без одлагања добије све информације о овом инциденту, као и да надлежни органи што прије расвијетле овај случај и утврде одговорност, а на ванредној сједници донесу мјере заштите", наводе у објави.
Наводе да је неопходно да се на сједници нађу још три изузетно важе теме за све грађане Теслића.
1. Инцидент на путу према кући Славена Јелића
2. 100 година ФК „Пролетер“ Теслић – формирање радне групе и обезбјеђење средстава
3. Квалитет воде за пиће – хитно утврђивање стања и конкретне мјере заштите здравља грађана
4. Предмет у тужилаштву (трговина утицајем) – јавност мора знати у којој је фази поступак
Ову иницијативу потписало је 14 одборника који апелују да се хитно закаже ванредна сједница.
