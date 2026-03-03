Logo
Градоначелник Приједора с митрополитом Јефремом и епископом Савом

03.03.2026

13:42

Коментари:

0
Слободан Јавор с митрополитом Јефремом и епископом Савом
Фото: Уступљена фотографија

Градоначелник Приједора Слободан Јавор, на позив Његовог Високопреосвештенства митрополита бањалучког Јефрема, посјетио је сједиште Епархије бањалучке, гдје је уприличен срдачан и пријатељски сусрет с митрополитом Јефремом и Његовим Преосвештенством епископом марчанским Савом.

На састанку је разговарано о бројним темама од значаја за духовни и друштвени живот града Приједора. Посебан акценат стављен је на значај очувања вјере као темеља личног и колективног идентитета, те на улогу Српске православне цркве у очувању духовних и моралних вриједности које вијековима обликују наш народ. Истакнуто је да су наши храмови и светиње живи свједоци историје, мјеста сабрања, утјехе и наде, те стубови на којима почивају наша традиција, култура и заједништво. Очување и обнова светиња препознати су као трајна обавеза свих нас, јер управо кроз бригу о духовном насљеђу чувамо и своје коријене, али и снагу за будућност.

Једна од важних тема разговора била је и наставак изградње манастира Манастир. Милошевац у Приједору, као и пратећих објеката уз ову светињу, на коју је Град Приједор посебно поносан. Наглашена је важност завршетка започетих радова и даљег уређења комплекса, који већ сада представља мјесто духовног сабрања, молитве и окупљања вјерника.

Блануша Станивуковић

Република Српска

Ко ће се повући из трке за предсједника?

Током сусрета истакнуто је да је Приједор једна од локалних заједница која досљедно и одговорно приступа очувању, обнови и изградњи храмова, улажући значајна средства и пружајући институционалну подршку пројектима од духовног и културног значаја.

Такав однос представља израз поштовања према традицији, али и јасну поруку да се духовне вриједности препознају као важан дио укупног развоја заједнице. Градоначелник Јавор захвалио је митрополиту Јефрему и епископу Сави на гостопримству и пријатељском разговору, истичући да ће Град Приједор и у наредном периоду наставити да његује блиску сарадњу са Српском православном црквом, на добробит свих грађана и у циљу очувања духовног и културног идентитета нашег народа.

Slobodan Javor

Приједор

episkop banjalučki Jefrem

