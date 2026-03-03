Logo
Large banner

Лото резултати: Извучени бројеви у 18. колу

Аутор:

АТВ

03.03.2026

20:10

Коментари:

0
Лото / Лутрија
Фото: АТВ

Лото резултати 18. кола, које је извучено 03. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Лото седмица у износу од 8.600.000 КМ није извучена.

Лото 7/39 резултати, 18. коло

У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.600.000 КМ извучени су бројеви:

16, 4, 19, 12, 38, 8, 10.

Лото плус резултати, 18. коло

У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.700.000 КМ извучени су бројеви:

25, 17, 20, 23, 3, 36, 21.

У овој игри није било добитника.

Џокер резултати, 18. коло

Џокер игра у 18. колу износила је 90.000 КМ, извучени су бројеви:

1 6 0 5 2 1

Ни у овој игри није било добитника.

Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

лото данас 3.3.2026

Лото

лото резултати

Лото бројеви

Лото извлачење

Лото 7/39

Лото резултати данас

Државна Лутрија Србије

Лутрија Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

Друштво

Цвјећаре у БиХ на мети инспекције због употребе заштићене биљке

3 ч

0
Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

Друштво

Злоупотреба: "У мојој фирми у посљедње четири године 48 одсто запослених било на боловању"

5 ч

0
Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

Друштво

Казне до 30.000 КМ: И пумпе на мети инспекције

6 ч

0
Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

Друштво

Дају 1.000 КМ сваком дјетету рођеном од 1. јануара

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

10

Жељко Обрадовић добија пјесму, познати репер објавио када излази нумера посвећена Жоцу

21

03

Ово је ново америчког оружје! Управо је први пут употребљено против Ирана

21

01

Селак за АТВ: Правосудне институције на нивоу БиХ су вануставне

20

46

Макрон наредио: Носач авиона "Шарл де Гол" иде у Средоземно море

20

36

Трамп: Цијене нафте ће пасти када се заврши рат

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner