Лото резултати: Извучени бројеви у 18. колу

03.03.2026
Лото резултати 18. кола, које је извучено 03. март 2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 16, 4, 19, 12, 38, 8, 10. Лото седмица у износу од 8.600.000 КМ није извучена.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 8.600.000 КМ извучени су бројеви:
16, 4, 19, 12, 38, 8, 10.
У игри Лото плус, за седмицу у износу 3.700.000 КМ извучени су бројеви:
25, 17, 20, 23, 3, 36, 21.
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 18. колу износила је 90.000 КМ, извучени су бројеви:
1 6 0 5 2 1
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
Тренутно на програму