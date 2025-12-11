Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

Извор:
АТВ
11.12.2025
09:17
Коментари:0
Прекините да нам рушите крстове на гробљима, поручили су из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.
- Срушили сте 1.500 крстова на српским гробљима. Гдје вам је трунка нормалног односа према другој вјери, према крсту. Срби не руше муслиманска гробља. Попалили сте нам куће, срушили цркве, посјекли шуме, отимате земљу, рушите крстове на гробљима - истиче се у саопштењу.
