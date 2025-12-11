Logo
Large banner

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима

Извор:

АТВ

11.12.2025

09:17

Коментари:

0
Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ: Прекините да нам рушите крстове на гробљима
Фото: Facebook/Printscreen

Прекините да нам рушите крстове на гробљима, поручили су из Одбора за заштиту права Срба у ФБиХ.

- Срушили сте 1.500 крстова на српским гробљима. Гдје вам је трунка нормалног односа према другој вјери, према крсту. Срби не руше муслиманска гробља. Попалили сте нам куће, срушили цркве, посјекли шуме, отимате земљу, рушите крстове на гробљима - истиче се у саопштењу.

Подијели:

Таг:

Одбор за заштиту права Срба у ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Експлозија испред кафића у Сарајеву

Хроника

Експлозија испред кафића у Сарајеву, полиција оградила подручје

1 ч

0
Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

Свијет

Задавио Кристину, па је самљео у блендеру: Муж оптужен за монструозно убиство

1 ч

0
Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Хроника

Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

1 ч

0
Саша Викери

Тенис

Америчка тенисерка се скинула гола и најавила Аустралијан Опен

1 ч

0

Више из рубрике

Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

БиХ

Ваздух нездрав у Тузли, Бањалуци, Добоју и Лукавцу

1 ч

0
Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²

БиХ

Једна од највећих инвестиција у БиХ: Гради се фабрика на чак 20.000 m²

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

БиХ

Руси објавили због чега су затворили неколико пумпи у БиХ

1 ч

0
Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

БиХ

Кришто: Политикантство надјачало јавни интерес

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Због саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner