Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Извор:
Аваз
11.12.2025
08:59
Коментари:0
Рано јутрос, код тунела у Велешићима, Сарајево, аутомобил је ударио пјешака који је превезен на указивање помоћи, за "Аваз" су потврдили из Оперативног центра МУП-а КС.
- Добили смо дојаву у 6:50 да је пјешак ударен аутомобилом те је превезен у Ургентни центар. Степен повреда још увијек није познат - казали су из МУП-а КС.
Здравље
Трчање зими је нешто најбоље што можете да урадите за свој организам
Саобраћај је обустављен у правцу тунела те се возачи упућују на обилазне путеве.
Хроника
12 ч0
Хроника
13 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму