Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен

Аваз

Аваз

11.12.2025

08:59

Фото: АТВ БЛ

Рано јутрос, код тунела у Велешићима, Сарајево, аутомобил је ударио пјешака који је превезен на указивање помоћи, за "Аваз" су потврдили из Оперативног центра МУП-а КС.

- Добили смо дојаву у 6:50 да је пјешак ударен аутомобилом те је превезен у Ургентни центар. Степен повреда још увијек није познат - казали су из МУП-а КС.

Здравље

Трчање зими је нешто најбоље што можете да урадите за свој организам

Саобраћај је обустављен у правцу тунела те се возачи упућују на обилазне путеве.

Сарајево

Саобраћајна несрећа

povrijeđen pješak

