Logo
Large banner

Трчање зими је нешто најбоље што можете да урадите за свој организам

Извор:

Љепота и здравље

11.12.2025

08:53

Коментари:

0
Два момка трче по снијегу
Фото: cottonbro studio/Pexels

Када се температуре приближе нули, обување патика, јакне, капе и излазак на вечерње трчање већини нас и не звучи као привлачна идеја.

Ако изузмемо страствене тркаче који се своје омиљене активности не одричу ни током зимских мјесеци, тренинг код куће или у теретани дефинитивно дјелује као боља опција.

чамац-07092025

Регион

Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих

Међутим, трчање на хладноћи има неколико неочекиваних предности за наш организам. Иако на први поглед можда неће бити најпријатније, постоји више разлога зашто би управо зима могла бити сјајан тренутак да у своју фитнес рутину додате џогинг.

Штавише, стручњаци тврде да је трчање по хладноћи заправо здравије за наше тијело него по врућини, а неке од предности су веће сагоријевање калорија и борба против сезонског афективног поремећаја, познатијег као зимски блуз.

Трчање по хладноћи може убрзати метаболизам

Иако се наше тијело док трчимо загријава, истраживања сугеришу да боравак на ниским температурама може подстаћи специфичан облик термогенезе, односно повећања метаболизма које се углавном остварује активацијом посебног ткива званог смеђа масноћа – врсте масти која је заслужна за сагоријевање калорија.

Позитиван ефекат на ментално здравље

"Руннер'с хигх", израз који описује еуфорично стање које тркачи осјећају током и након неколико истрчаних километара, јавља се због отпуштања ендорфина и ендоканабиноида који смањују стрес и подстичу осјећај среће. Овај осјећај јавља се без обзира на годишње доба, али у зимским мјесецима може имати још позитивнији ефекат, посебно код оних који пате од зимског блуза.

свиња свиње

Свијет

Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање

Такође, чешће излагање хладноћи помаже нашем организму да се навикне, због чега ће тело постепено смањивати стресни одговор на зимске временске услове.

Како се припремити за трчање на хладноћи

Прије свега, провјерите прогнозу – трчање на киши или снијегу ако сте почетник дефинитивно неће бити пријатно искуство, а ризикујете и повреде ако немате одговарајућу обућу. За сваки случај, најбоље је изабрати дан без падавина.

Стручњаци савјетују: ако идете да трчите, неће вам требати једнако дебела одјећа као да идете у лагану шетњу. Обуците се као да је температура десетак степени виша него што заправо јесте, зато што ће се ваш организам природно загријати. Такође, направите кратко загријавање прије него што изађете из стана.

Ilu-kruzer-290825

Свијет

Мушкарац преминуо на крстарењу након што је попио 33 пића: Породица сумња на једно

Што се одјеће тиче, важно је слојевито облачење које штити тијело, а истовремено омогућава кретање и прозрачност. Термалне тркачке хеланке, мајица дугих рукава која не упија зној и водоотпорна и вјетроотпорна јакна биће муст-хаве. Иако је иначе одличан материјал, памучне мајице нису најбоља опција јер упијају зној који ће вас додатно расхладити. Такође је важно носити рукавице или мајицу која прекрива дланове, јер на екстремитетима највише осјећамо хладноћу. Добра идеја је и посебна маска за лице, с обзиром на то да хладан ваздух може изазвати кашаљ и исушивање грла.

Подијели:

Тагови:

trčanje

zima

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Свијет

Трампов план предвиђа америчка улагања у Русију

1 ч

0
Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil

БиХ

Руси објавили због чега су затворили неколико пумпи у БиХ

1 ч

0
Слушалице телефон

Наука и технологија

Google Maps добио опцију коју су возачи чекали годинама

1 ч

0
Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо

Свијет

Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

1 ч

0

Више из рубрике

Како усамљеност утиче на здравље?

Здравље

Како усамљеност утиче на здравље?

2 ч

0
Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора

Здравље

Која риба је здравија, туњевина или сардина? Ево коначног одговора

15 ч

0
Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо

Здравље

Ова храна уништава метаболизам: Због ње се дебљамо

18 ч

0
Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

Здравље

Најздравије јело наших предака: Витаминско чудо које враћа енергију већ послије неколико дана

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

10

Збо саобраћајне несреће формиране километарске колоне

10

08

Ова два знака очекују абнормални финансијски приливи

10

05

Сарајлија ухапшен због сумње да је уз пријетњу пиштољем починио више крађа

10

00

Први снимци хорора на Сави, мртве извлаче из ријеке: Држали су се за сплав

09

57

Возач из Добоја ухапшен због пријетњи полицајцу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner