Трчање зими је нешто најбоље што можете да урадите за свој организам

Извор:
Љепота и здравље
11.12.2025
08:53
Коментари:0
Када се температуре приближе нули, обување патика, јакне, капе и излазак на вечерње трчање већини нас и не звучи као привлачна идеја.
Ако изузмемо страствене тркаче који се своје омиљене активности не одричу ни током зимских мјесеци, тренинг код куће или у теретани дефинитивно дјелује као боља опција.
Регион
Преврнуо се чамац у Сави, има мртвих
Међутим, трчање на хладноћи има неколико неочекиваних предности за наш организам. Иако на први поглед можда неће бити најпријатније, постоји више разлога зашто би управо зима могла бити сјајан тренутак да у своју фитнес рутину додате џогинг.
Штавише, стручњаци тврде да је трчање по хладноћи заправо здравије за наше тијело него по врућини, а неке од предности су веће сагоријевање калорија и борба против сезонског афективног поремећаја, познатијег као зимски блуз.
Иако се наше тијело док трчимо загријава, истраживања сугеришу да боравак на ниским температурама може подстаћи специфичан облик термогенезе, односно повећања метаболизма које се углавном остварује активацијом посебног ткива званог смеђа масноћа – врсте масти која је заслужна за сагоријевање калорија.
"Руннер'с хигх", израз који описује еуфорично стање које тркачи осјећају током и након неколико истрчаних километара, јавља се због отпуштања ендорфина и ендоканабиноида који смањују стрес и подстичу осјећај среће. Овај осјећај јавља се без обзира на годишње доба, али у зимским мјесецима може имати још позитивнији ефекат, посебно код оних који пате од зимског блуза.
Свијет
Вирус се брзо шири: Проглашено ванредно стање
Такође, чешће излагање хладноћи помаже нашем организму да се навикне, због чега ће тело постепено смањивати стресни одговор на зимске временске услове.
Прије свега, провјерите прогнозу – трчање на киши или снијегу ако сте почетник дефинитивно неће бити пријатно искуство, а ризикујете и повреде ако немате одговарајућу обућу. За сваки случај, најбоље је изабрати дан без падавина.
Стручњаци савјетују: ако идете да трчите, неће вам требати једнако дебела одјећа као да идете у лагану шетњу. Обуците се као да је температура десетак степени виша него што заправо јесте, зато што ће се ваш организам природно загријати. Такође, направите кратко загријавање прије него што изађете из стана.
Свијет
Мушкарац преминуо на крстарењу након што је попио 33 пића: Породица сумња на једно
Што се одјеће тиче, важно је слојевито облачење које штити тијело, а истовремено омогућава кретање и прозрачност. Термалне тркачке хеланке, мајица дугих рукава која не упија зној и водоотпорна и вјетроотпорна јакна биће муст-хаве. Иако је иначе одличан материјал, памучне мајице нису најбоља опција јер упијају зној који ће вас додатно расхладити. Такође је важно носити рукавице или мајицу која прекрива дланове, јер на екстремитетима највише осјећамо хладноћу. Добра идеја је и посебна маска за лице, с обзиром на то да хладан ваздух може изазвати кашаљ и исушивање грла.
Здравље
2 ч0
Здравље
15 ч0
Здравље
18 ч0
Здравље
18 ч0
Најновије
Најчитаније
10
10
10
08
10
05
10
00
09
57
Тренутно на програму