Logo
Large banner

Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

Извор:

Вечерњи.хр

31.12.2025

20:40

Коментари:

0
Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

У виралном ТикТок видеу, @неензиемд, докторица пулмологије и интензивне његе открила је да сир може помоћи у смањењу ризика од мамурлука.

Ако планирате излазак и знате да ћете пити алкохол, једење сира прије конзумације може смањити ризик од мамурлука – објашњава она. Разлог? Сир је богат протеинима, мастима и сложеним угљеним хидратима, који облажу желудац и успоравају апсорпцију алкохола у крвоток.

@neenziemd Things they dont tell you pt 298 Cheese before alcohol can help prevent hangovers #cheese #alcohol #hangover ♬ original sound - Neenz

Осим тога, сир може помоћи тијелу да учинковитије метаболише алкохол и смањити оптерећење јетре, преноси Вечерњи.хр.

''Пун је витамина Б и калцијума – храњивих твари које се троше током конзумације алкохола'', додаје.

Калцијум притом помаже у правилној функцији живаца и мишића, док су витамини Б скупине кључни за енергију и метаболизам.

Ипак, докторица упозорава „Најбоља опција увијек је – не пити. Ако већ пијете, барем поједите мало сира прије”.

Подијели:

Тагови:

mamurluk

Алкохол

praznici

novogodišnji praznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Терапија која га одмах ''вади из мртвих'': Ђани открио како лијечи мамурлук

Сцена

Терапија која га одмах ''вади из мртвих'': Ђани открио како лијечи мамурлук

10 мј

0
Расол - један од најпознатијих лијекова против мамурлука

Здравље

Расол - један од најпознатијих лијекова против мамурлука

12 мј

0
Рецепт за супу која лијечи мамурлук

Савјети

Рецепт за супу која лијечи мамурлук

12 мј

0
Пет намирница које успјешно лијече мамурлук

Здравље

Пет намирница које успјешно лијече мамурлук

12 мј

0

Више из рубрике

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

Здравље

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

1 д

0
Откривена два нова подтипа мултипле склерозе уз помоћ вјештачке интелигенције

Здравље

Откривена два нова подтипа мултипле склерозе уз помоћ вјештачке интелигенције

1 д

0
Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

Здравље

Мучи вас кашаљ? Овај природни састојак може олакшати симптоме

1 д

0
Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Здравље

Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Нови AI алат омогућава свима да креирају видео игре директно на Јутјубу

20

50

Француска од септембра уводи забрану друштвених мрежа за млађе од 15 година

20

40

Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

20

30

Будите опрезни: Како за минут да провјерите да ли је онлајн продавница лажна

20

20

Ако претјерано једете и пијете за празнике, на ово пазите

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner