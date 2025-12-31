Доктор открива трик против мамурлука у виралном ТикТок видеу

Извор:
У виралном ТикТок видеу, @неензиемд, докторица пулмологије и интензивне његе открила је да сир може помоћи у смањењу ризика од мамурлука.
Ако планирате излазак и знате да ћете пити алкохол, једење сира прије конзумације може смањити ризик од мамурлука – објашњава она. Разлог? Сир је богат протеинима, мастима и сложеним угљеним хидратима, који облажу желудац и успоравају апсорпцију алкохола у крвоток.
@neenziemd Things they dont tell you pt 298 Cheese before alcohol can help prevent hangovers #cheese #alcohol #hangover ♬ original sound - Neenz
Осим тога, сир може помоћи тијелу да учинковитије метаболише алкохол и смањити оптерећење јетре, преноси Вечерњи.хр.
''Пун је витамина Б и калцијума – храњивих твари које се троше током конзумације алкохола'', додаје.
Калцијум притом помаже у правилној функцији живаца и мишића, док су витамини Б скупине кључни за енергију и метаболизам.
Ипак, докторица упозорава „Најбоља опција увијек је – не пити. Ако већ пијете, барем поједите мало сира прије”.
